加速受災戶修繕！ 台南媒合簽約加碼補助2萬元 陳金德：雲嘉比照辦理

陳金德傾聽災民心聲。（行政院提供）

2025/08/01 20:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院雲嘉南災害復原前進指揮所今（1日）由指揮官陳金德率隊，前往南市新營區與鹽水區公所，邀集里長、里幹事、清潔隊與戶政單位，說明政府協助受災戶修繕房屋的各項作法，並傾聽災民心聲，嘉義、雲林也將比照「台南模式」，媒合簽約加碼補助2萬元修繕尾款。

陳金德表示，除中央各部會組成技術團隊進駐支援，為提升施工效率並鼓勵災民儘速修繕，行政院針對雲嘉南地區有修繕需求的災戶，加碼補助2萬元費用，鼓勵於8月17日前完成與施工廠商簽約，以加速家園重建，避免後續重複致災。

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指揮所並預計前往南市災區17個區公所巡迴說明，後續8月5日將前往嘉義縣，與嘉義縣、市政府及雲林縣政府共同召開會議，推動比照台南模式的災後修繕作業。

另外，陳金德也請區公所儘速盤點低收入與中低收入戶修繕需求，台南市政府已開設善款專戶，房屋修繕由市府統籌辦理，費用全額負擔，盼中央地方合力，「不讓災民在重建路上被落下」。

目前前進指揮所技術支援團已積極媒合廠商，協助民宅修繕，並訂有契約書範本與修繕注意事項，區公所將協助災損確認、現勘、報價、簽約到施工全流程。

針對災後大量廢棄物，陳金德表示，民眾清理家園所產生垃圾可暫置屋旁，由市府及區公所調度清潔隊協助清運；至於施工產生的營建廢棄物，則由區長負責調度現有契約廠商清除，民眾與廠商無須擔憂清運問題。

行政院加碼自即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損達20平方公尺以上，並與指揮所媒合廠商完成修繕契約者，可申請2萬元補助，落實「迅速復原、民眾優先」政策目標。

陳金德傾聽災民心聲。（行政院提供）

指揮官陳金德說明政府如何協助受災民眾房屋修繕。（行政院提供）

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