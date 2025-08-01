屏東山區「紫爆」！雨彈炸10縣市 大雷雨轟高屏、台東

氣象署對中南部與東部10縣市發布豪雨特報，其中屏東縣山區「紫爆」。（擷取自氣象署網站）

2025/08/01 20:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署今晚對中南部與東部10縣市發布豪雨特報，其中，屏東縣山區「紫爆」超大豪雨、高雄山區大豪雨；氣象署晚間也對高雄市、屏東縣與台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上9點45分。

超大豪雨地區：屏東縣（山區）。

大豪雨地區：高雄市（山區）。

大雨地區：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市。

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豪雨地區：南投縣、嘉義縣、台南市、台東縣。

氣象署說，受西南風影響，部分地區易有短延時強降雨，今晚至明日屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區及南投縣山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，中部、台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

氣象署晚間也對高雄市、屏東縣與台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上9點45分止。

高雄市、屏東縣與台東縣大雷雨即時訊息持續到晚上9點45分。（擷取自氣象署網站）

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