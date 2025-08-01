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    西南氣流發威！曾文水庫5天放水量 逼近4座日月潭容量

    上游雨彈狂炸，曾文水庫5天累計放水量已近4座日月潭。（記者吳俊鋒攝）

    上游雨彈狂炸，曾文水庫5天累計放水量已近4座日月潭。（記者吳俊鋒攝）

    2025/08/01 20:21

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕從7月28日迄今，阿山里山劇烈降雨不斷，曾文水庫由於已達滿水位，持續透過防淤隧道、溢洪道來提高放水量，甚至來到洩洪等級，5天來累積流掉逾4.96億立方米，接近4座日月潭水庫的容量，顯見西南氣流的威力。

    水利署南區水資源分署的統計，從西南氣流開始影響的7月28日起，到今晚7點，曾文水庫集水區累積降雨超過912毫米，尤其30日當天，更飆破395毫米，是去年「凱米」颱風之後的單日最大，也讓上流逕流爆量湧至，提前增加放水量來因應。

    南水分署依照上游降雨與入流的實際情況，評估、調整放水量，昨天凌晨超過每秒2250立方米的洩洪等級，包含2350立方米、2400立方米、2700立方米、2800立方米，最高來到3100立方米，也創下去年凱米之後的每秒最大量。

    南水分署緊盯上游降雨狀況，增減放水量，全力調控，從7月28日迄今，曾文水庫累積放水近5億立方米。

    由於今天上游降雨暫歇，從下午2點起，放水量縮減到每秒400立方米，但連日放水已讓下游河川的水位暴漲，呼籲民眾切勿靠近，以策安全。

    南水分署觀測，截至今晚8點，曾文水庫的水位標高228.26公尺，與烏山頭水庫的蓄水率都是100%，兩者合計有效蓄水量逾5.4億立方米。

    西南氣流持續影響，曾文水庫上游降雨不斷，放水量一度達到洩洪等級。（記者吳俊鋒攝）

    西南氣流持續影響，曾文水庫上游降雨不斷，放水量一度達到洩洪等級。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫視上游降雨狀況，持續調整放水量。（記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫視上游降雨狀況，持續調整放水量。（記者吳俊鋒攝）

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