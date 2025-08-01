核安會預告核電機組再運轉規範 行政院：確保核能安全為優先

立法院會5月三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年。圖為核三廠。（資料照）

2025/08/01 20:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院會5月三讀修正核子反應器設施管制法第6條，延長核電機組運轉年限最長20年，等同核電廠運轉時間可由現行40年，延長最多至60年，核安會今天預告配套子法。對此，行政院表示，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

根據草案，核電機組若要繼續運轉，經營者得於執照有效期限屆滿前，填具核子反應器設施運轉執照換照申請書，但除了原先規定的整體性老化評估及老化管理報告、時限老化分析報告、相關終期安全分析報告及運轉技術規範的增修內容之外，還新增要求輻射相關議題查核評估報告，以及耐震安全評估說明。

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行政院發言人李慧芝表示，核管法公布後，總統賴清德即強調，核電廠重啟在程序上遵循「二個必須」︰第一，核安會「必須」依法訂定安全審查程序辦法；第二，台電「必須」依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

李慧芝說，對於核能議題，賴總統與行政院長卓榮泰也一再重申，政府必需秉持核安無虞、核廢有解以及社會共識的3個原則。核安會今天也按上述原則，預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

李慧芝表示，核能安全委員會按照此原則，在今日預告「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法部分條文修正草案」，未來核電廠若有重啟再運轉的需求時，仍須以確保核能安全為優先。

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