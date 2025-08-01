金沙鎮「尋找風獅爺」 每日限定時段抓寶

金門縣金沙鎮「尋找風獅爺」微型積木已經推出9款，每尊都是玩家蒐藏的目標。（記者吳正庭攝）

2025/08/01 20:25

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金沙鎮公所「高粱、老街、風獅爺文化季系列活動─尋找風獅爺APP」今天起跑，鎮長吳有家說，尋找風獅爺「國際化」，繼去年納入日本沖繩風獅爺，今年再加入中國福建大嶝的風獅爺；為免影響當地居民作息，更推出「每日限定蒐集時段」的貼心措施，每晚10點至次日清晨5點暫停活動，減少擾民。

「尋找風獅爺」類似手機建置的「寶可夢」，參與者需下載「尋找風獅爺APP」完成任務門檻，可兌換新推出的第九款「官澳風獅爺」微型積木；主辦單位今年嚴格規定，每一身分證號（護照證號）限領一次，數量有限，兌完為止。

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主辦單位表示，風獅爺積木的兌換條件包括：1.金門籍民眾需蒐集75尊一般風獅爺與14尊旅行風獅爺，可預約兌換限量2200份風獅爺積木。2.台籍遊客需蒐集30尊一般風獅爺與3尊旅行風獅爺，限量600份積木。3.國際旅客需蒐集10尊一般風獅爺與2尊旅行風獅爺，限量200份積木。

主辦單位說，全金門有103尊村落風獅爺，金沙鎮占了66尊。每週隨機釋出4尊「旅行風獅爺」且不重複，錯過需等下一輪更新，預估今年8月第4週後接近月底會進入高峰期。

主辦單位指出，蒐集完85尊一般風獅爺與16尊旅行風獅爺者可參加11月18日最終摸彩，若採購順利，會以當年度最新款手機為最大獎項；「高粱、老街、風獅爺文化季」主活動將於9月27、28日在金沙鎮沙美市區舉行。

金沙鎮公所推出「尋找風獅爺」活動，鎮長吳有家拿著最新款的官澳風獅爺微型積木。（記者吳正庭攝）

金門縣金沙鎮「高粱、老街、風獅爺文化季系列活動」登場，金門縣政府觀光處長許績鑫（左7）、金沙鎮長吳有家（左8）與多位鎮民代表共同推薦「尋找風獅爺」，為活動暖身。（記者吳正庭攝）

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