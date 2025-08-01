智慧鐵人創意競賽 智利「Team Tita」隊奪國際組冠軍

第22屆智慧鐵人創意競賽決賽暨國際賽，智利隊伍「Team Tita」技壓群雄，抱走國際組冠軍，並獲得獎金15萬元。（教育部提供）

2025/08/01 20:15

〔記者林曉雲／台北報導〕第22屆智慧鐵人創意競賽決賽暨國際賽，今（1）日在國立屏東大學，歷經72小時不間斷的腦力與體力挑戰，北一女隊伍「Drama Queen」勇奪國內高中組冠軍及獎金15萬元，大安高工、建國中學、丹鳳高中組成的「calculus」則摘下技職組冠軍及獎金15萬元，國際組則由智利隊伍「Team Tita」技壓群雄，抱回最高榮譽、亦獲得獎金15萬元。

教育部青年署說明，今年賽事吸引全國超過300支隊伍、近3000名高中職學生熱情參與，最終有24支國內隊伍晉級決賽，並與來自越南、日本、德國、泰國、香港、智利、韓國、馬來西亞及印尼等國際隊伍角逐，在創意發想與實作表現上互相切磋，更在團隊合作中激盪出深厚情誼，將競賽轉化為一場文化交流與全球青年對話的盛會。

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今年決賽任務主題為「情緒博物館」，參賽隊伍以嫉妒、悲傷、焦慮等日常常見卻易被誤解的情緒為策展主題，針對指定的情緒，建立展品，展出「人類的情緒經驗」，透過展品、導覽與互動的形式，讓博物館的觀眾能重新理解那些被誤解的情緒，每隊設計了創意十足的「情緒修復裝置」，如「記憶碎片回復裝置」與「微針腦波」，讓參觀者在沉浸式體驗中獲得情緒平衡。

竹科實中隊伍「嘻嘻不嘻嘻」以堅定毅力與默契合作，成功挑戰全部15道關卡，獲得最高闖關分數，勇奪「闖關王」頭銜；國際闖關王由來自馬來西亞的「ROTI CANAI」拿下；最具精神號召力的「隊呼獎」由日本隊伍「Waseda」隊憑藉氣勢磅礴的創意與現場張力脫穎而出。

第22屆智慧鐵人創意競賽決賽暨國際賽，由大安高工、建國中學、丹鳳高中組成的「calculus」隊，摘下技職組冠軍及獎金15萬元。（教育部提供）

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