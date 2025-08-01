捲不倫風波！ 馮明珠留任原職 與高醫大副院長失之交臂

高雄市立小港醫院副院長馮明珠。（擷取自馮明珠臉書）

2025/08/01 20:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學董事長陳建志，與高雄市立小港醫院副院長馮明珠，日前遭爆發生不倫戀外遇、同居，原本傳出馮明珠8月起將從小港醫院副院長，調升高醫大附設中和紀念醫院副院長，不過高醫大今（1日）公布新一波人事調動，馮明珠仍留任由高醫經營的小港醫院副院長一職，本院副院長則尚有1空缺待聘。

53歲馮明珠日前遭週刊拍攝到，與54歲董座陳建志出雙入對前往健身房、超市購物，由於2人皆是已婚身分，新聞一出引發醫界譁然，雖然馮明珠事後透過小港醫院公關室否認不倫戀，但外界也傳出此事件恐與馮明珠從護理長一路爬升到小港醫院副院長，甚至將升任高醫本院的副院長，引發內部反彈有關。

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不倫風波發生後，陳建志妻子鄭雅菁日前也打破沉默，發表聲明指多年的沉默，本是為了守護家庭和高醫這個組織的穩定與完整。但遺憾的是沉默反讓私領域的失序，成為公領域徇私的空間，除了強調醫療倫理不能為特權讓步、醫護人員需要更多的保護和尊重，也提及「外遇的整個過程，深深傷害著我和孩子們。這幾天事實真相呈現出來時，他們再次受傷了。這是每一位在遇到外遇的母親最深的痛。」

據了解，原本高醫副院長吳文正屆齡退休，副院長之缺將由馮明珠接任，不倫風波發生後，傳教育部近日去函高醫大，指涉及事件相關人員不應異動，以避免影響調查進度及公正性。今日高醫大公布人事命令，本院6名副院長，包括戴嘉言、程廣義、林宗憲、陳芳銘和盧鴻興5人，另1空缺則待聘，而馮明珠仍留任小港醫院。

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