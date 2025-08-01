注意! 高、屏3處路斷、9處預警性封閉一次看

高雄市桃源區台20線104K+500梅山口路段由於土石漫流淹沒道路，8月1日上午10時起封閉道路。（公路局南區養護工程分局提供）

2025/08/01 20:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕受0728豪雨影響，交通部公路局統計，截至今（1日）晚間7點止，仍有9處預警性封閉路段、3處道路災阻路段，分布於高雄市、屏東縣，請民眾留意。

9處預警性封閉路段

1、高雄市甲仙區台20線58K+300至72K+500甲仙至荖濃路段，已於7月31日晚間10時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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2、高雄市桃源區台20線79K至89K+500寶來二橋至桃源區公所路段，已於8月1日晚間6時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3、高雄市桃源區台20線90K+700撒拉阿塢橋，已於7月31日上午7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

4、高雄市桃源區台20臨93線便道0至5K勤和至復興路段，已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

5、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0至44K梅山口至向陽路段，已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

6、屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300德文路口至神山路段，已於8月1日下午3時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

7、高雄市六龜區台27線12至23K中興至大津路段，已於7月30日上午8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

8、高雄市那瑪夏區台29線2K+880民生橋，已於7月30日下午1時30分實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

9、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0至12K那瑪夏至五里埔路段，已於7月29日晚間8時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3處道路災阻路段

1、高雄市桃源區台20線91K+500東莊便橋溪水暴漲至路面，橋梁封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

2、高雄市桃源區台20線99K復興路段溪水暴漲至路面，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

3、高雄市桃源區台20線104K+500梅山口路段，野溪土石漫流淹沒道路，道路阻斷，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

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