水位超過警戒值!屏東縣口社大橋、富邦大橋封橋

屏東縣長周春米（左二）視察口社大橋。（屏東縣政府提供）

2025/08/01 19:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受西南氣流持續影響，屏縣連日豪雨不歇，山區原鄉多處出現土石流警戒，全縣8個原鄉明（2日）持續停班停課；三地門鄉口社部落通往高樹鄉的重要聯外橋樑口社大橋與富邦大橋，因水位超過警戒值，今天已封橋。

屏東縣長周春米今（1日）前往山區視察，她表示，三地門口社部落通往高樹鄉的重要聯外橋樑「口社大橋」與「富邦大橋」，因水位超過警戒值已全面封橋，全縣各橋梁也正密切監控，呼籲民眾切勿冒險通行封閉路段，縣府團隊也針對可能形成孤島效應的部落提前盤點醫療與物資存量，要求各原鄉公所即時通報需求，由縣府協調調度物資，確保災中與災後基本生活無虞。

請繼續往下閱讀...

屏縣府水利處長江國豐說明，縣道185線三地門段的口社大橋，因連日雨勢造成水位暴漲，已顯現橋梁梁體高度不足的問題，工務處將儘速提報橋梁改建計畫，向水利署爭取經費支持，以利未來橋梁通洪能力與通行安全，確保鄉親生命財產安全。

因應道路災情，屏東縣府啟動開口契約召集搶修工班日夜趕工，每天最早清晨6點開始，到晚間8點左右，工班人員堅守第一線搶修，不時要面對土石滑落、水漫路面、樹枝與巨石散落路面的險峻情況，一邊冒雨清除障礙物，一邊確保搶修作業不間斷，以盡快恢復交通，讓居民安心。屏東縣長周春米今到山區視察時，為辛苦的工班人員加油打氣，並請他們務必注意自身安全。

三地門鄉口社大橋連日雨勢造成水位暴漲，橋樑樑體高度不足問題浮現。（屏東縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法