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    社工申訴職場霸凌卻遭懲罰性處置 引發澎湖縣議會炸鍋

    澎湖縣議員蘇育德針對社工被職場霸凌案，向社會處長周柏雅質詢。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議員蘇育德針對社工被職場霸凌案，向社會處長周柏雅質詢。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/01 19:51

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對社工師全聯會，今（1）日發表嚴厲譴責聲明，指稱澎湖縣政府漠視專業與踐踏正義一案。在澎湖縣議會臨時會引起軒然大波，民進黨籍議員蘇育德率先發難，要求社會處長周柏雅說明。但周卻說是整體人事調動考量，卻無法明確說明異動原因，再度引發無黨籍議員宋昀芝接力砲轟。

    社工師全聯會指出，2025年5月中旬，接獲通報指出澎湖縣政府社會處，疑涉嚴重職場霸凌事件。不料7月中旬回報，申訴職場霸凌的社工，竟在調查程序尚未結束前，遭縣府單方面調職並降薪，明顯違反其本人意願，形同對申訴人進行「變相懲罰」。

    蘇育德對於澎湖縣政府此一作為，認為吹哨者成為犧牲品，不僅公義未獲伸張，卻反而落得調職及降薪處分，感到相當不滿。質詢社會處長周柏雅調動及降薪原因，但周始終說明是整體人事調動考量，無法明確說明原因，讓蘇育德痛批以後沒有公務員敢挺身檢舉。

    曾在社會處服務的宋昀芝，更直言社工工作辛苦，不少人要靠身心藥物，才能挺住壓力，但工作單位社會處卻無法提供安全工作環境，還任由職場霸凌發生，有違公平及正義原則，更讓澎湖縣政府顏面盡失。社會處長周柏雅表示，已調查完畢，但未說明結果。

    前社會處長桂祥晟律師表示，澎湖縣的社工業務與勞工業務都隸屬社會處，縣府社會處社工倘遭遇職場霸凌，申訴單位仍然是社會處，為了避免球員兼裁判的情況發生，應該要有外部審查制度或職場霸凌委員會應有過半數的外聘委員，才能確保社工權益。

    社會處長周柏雅說已完成調查，調職是整體人事考量。（記者劉禹慶攝）

    社會處長周柏雅說已完成調查，調職是整體人事考量。（記者劉禹慶攝）

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