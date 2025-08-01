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    劉錫權上任北藝大校長 要讓「藝術這件很酷的事」走下去

    北藝大校長劉錫權今正式上任。（北藝大提供）

    北藝大校長劉錫權今正式上任。（北藝大提供）

    2025/08/01 19:44

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台北藝術大學第十二任校長劉錫權今正式上任，他特別點出國際化與永續發展兩大重點，將致力在國際上發光發熱，而對於現實面挑戰，也要思考如何回歸教育本質去發展。他強調「藝術是很酷的事情」，將與行政團隊攜手努力。

    北藝大今舉辦校長上任慶賀儀式目，參與演出的包含校友及師生的祥獅獻瑞、北藝回顧史《隨偶藝齊飛》、結合傳統與現代元素的舞蹈作品《遊》，以及蘇顯達教授及盧易之教授共同合作《玫瑰人生》和《查爾達斯舞曲》。

    劉錫權致詞時，特別感謝歷年來校長及行政同仁與主管們的努力，賦予北藝不同的意義與風貌，也感謝接下來願意一起打拼的行政同仁們，學校要繼續走下去，需要大家一起投入。

    對於國際化的挑戰，劉錫權認為不能只看數字，而是要思考北藝大能在國際藝術社群中扮演什麼角色，能夠如何貢獻自己的力量。

    而談到永續精神的部分，劉錫權表示，是「英雄的旅程」，如何讓困難的現實面，透過啟蒙，回歸到教育機構的本質，需要一起面對。

    劉錫權亦呼籲，接下來於內於外，都將面臨時代的挑戰。對內要面對Ｚ世代的學生；對外，也要面對市場對藝術的全新詮釋，該如何在接下來的旅程走下去，有賴全體行政同仁與老師大家一起思考，共同邁進。

    最後，劉錫權強調，「藝術是一件很酷的事」，期許大家能讓這件很酷的事，在這個學校裡繼續走下去，一起攜手創造令人讚嘆的故事。

    劉錫權擁有英國肯特大學藝術與設計學院平面藝術碩士，擅長影像拼貼與版畫藝術創作，長年投入藝術學門行政管理與藝術教育領域，對於藝術創作心理之探索多有涉入。2005年起進入北藝大先後擔任美術學系系主任、美術學院院長、文資學院院長、教務長、副校長等教學與行政職務。

    北藝大今天慶祝新校長劉錫權上任，端出一連串表演活動。（記者楊綿傑攝）

    北藝大今天慶祝新校長劉錫權上任，端出一連串表演活動。（記者楊綿傑攝）

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