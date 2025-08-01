桃園去年決算報告出爐 非法定福利支出94億元創新高

桃園市去年非法定福利金額達94億元創新高。（記者謝武雄攝）

2025/08/01 19:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處針對去年桃園市決算報告出爐，其中非法定福利支出高達94億元也創下歷年新高，項目由111年度13項增至去年度19項，未來5年度待編列預算594億餘元，平均1年需籌編118億餘元，顯示張市府持續擴張社福措施，財政風險及負擔將逐年增加。

桃園市政府回應，少子化早已成為國安問題，桃園市推行校園營養午餐免費、加碼生育津貼、凍卵營養金等社福政策、5歲幼兒助學金等社福政策有成，今年6月份粗出生率仍是6都第一，未來將滾動檢討相關政策成效。

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主計處表示，中央刪減桃園今年一般性補助款之社會福利經費屬一次性刪減，後續一般性補助款分配原則還在研議；鑑於財劃法修訂後實際增加金額尚未確認，市府將持續滾動檢討各項非法定社福實施成效。

決算報告指出，桃園市從111年度至113年度非法定社會福利支出，分別是59億餘元、87億餘元、94億餘元，尤其是112年度較前1年度增加4成，但當年自籌財源竟然是負成長。此外，衛生局今年推動帶狀疱疹疫苗接種補助政策，讓非法定福利政策持續擴張。另行政院對桃園市社會福利經費補助，今年比去年度少了9億餘元，經費缺口須由市政府另行籌措財源，嚴重影響社會福利政策資源配置。

據悉，張善政上任桃園市長後，將三節敬老禮金從每節2000元恢復2500元並取消排富。另增加國中小營養午餐等婦幼福利，此外隨著老年人口增加，也導致桃園非法定福利經費年年創新高。

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