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    旅客投訴台鐵停駛換票限制過嚴 台鐵：依相關規定辦理

    周姓民眾投訴，台鐵列車停駛規定只能同站換票，不能換站搭車，也不能升降級，相當嚴格。圖為周姓民眾購買的來回車票。（記者葉永騫攝）

    周姓民眾投訴，台鐵列車停駛規定只能同站換票，不能換站搭車，也不能升降級，相當嚴格。圖為周姓民眾購買的來回車票。（記者葉永騫攝）

    2025/08/01 19:37

    〔記者葉永騫／屏東報導〕台鐵南迴鐵路7月27因為大豪雨停駛，停駛火車上的旅客從台東太麻里接駁到屏東枋寮站，事後台鐵不但不退票、且規定只能同站換票，不能換站搭車，也不能升降級，相當不便，讓受災旅客氣炸了。台鐵公司表示，都是依據相關規定辦理。

    中南部持續豪雨7月27日因南迴鐵路大鳥隧道內漏水導致跳電，造成南迴鐵路中斷，鐵路局調動公路車輛從台東太麻里接駁到屏東枋寮站後，再讓旅客搭其他車輛離開，事後台鐵宣布未使用的車票可以退票，因為列車延遲可免費搭乘同區間同等級車一次。

    周姓民眾向本報投訴，27日當天購買2張商務艙車票從花蓮陪父親到屏東看病，遇到鐵路中斷後，為了讓父親不要和人擠車，搭了計程車到屏東，事後2人要換票返回花蓮，台鐵屏東站人員卻說，返方不能搭，一定要換花蓮到屏東的票，不能換屏東到花蓮，雖然票價及路程都一樣，也不能退費，她只能再買2張車票返回花蓮，接著她1人要換票回屏東，沒想到沒有商務艙的票，她自願降級坐一般座位，但站務人員竟說不能降級搭車，讓她相當氣憤，這種規定太離譜了！什麼都不行，她在換票時，發現有旅行團同樣也是花蓮到屏東，台鐵這麼嚴格的規定，是不是強迫這些旅行的乘客一定要在1年內再去1次花蓮？否則就是損失票價，相當不合理。

    台鐵公司表示，一切都是依相關規定辦理。

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