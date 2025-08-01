反黑箱課綱青年重回教育部 宣示拒絕中國教育統戰

反課綱運動10週年活動籌備小組成員、台教會會長薛化元（右二）、人本教育基金會執行長馮喬蘭（左一）1日在晚會前舉行記者會，呼籲要深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動。（記者廖振輝攝）

2025/08/01 19:31

〔記者林曉雲／台北報導〕前總統馬英九政府在10年前強推大中國高中課綱，引爆全國高中生反黑箱課綱運動，甚至一度佔領教育部廣場，成為台灣史上參與者最年輕的社會運動。今（1日）晚反課綱青年們重回教育部前辦10週年晚會，並提出「深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動」三大訴求。

稍晚成員也擬重現當年高中生射紙飛機進教育部抗爭活動。籌備小組成員蕭任佑表示，當年參反課綱學運的高中生已在社會各行各業深根，為了理想及生活而努力，今天的晚會不只是紀念性質，面對這幾年中國對台統戰的目標年齡越趨下降，甚至有教師在教學現場宣揚統一，期盼可以藉由深化台灣公民教育，強化學子對民主制度及資訊判別的認識，防範獨裁政權的滲透，也期待藉由重建青年組織行動，在校園、社會持續維護台灣的民主制度及本土人文教育。

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當時開第一槍的台中一中蘋果樹公社發言人廖崇倫表示，經過10年觀察與反省，青年不必再等待大型社會運動到來，而是從各自的校園、地方環境開始關心，從小小行動、小小聚集開始，彼此培力，發展屬於自己的社會運動與切入方法，用自己可及的力量投入每個中堅位置，才可能保持韌性，在更大的框架上去回應中國挑戰。

台灣教授協會會長、政大教授薛化元表示，10年前反課綱，全國有177位歷史學教授共同聯署，最終包含教師、學生、社會人士共有5300人參與，最主要訴求是反對違背行政程序，且不符合歷史專業的課綱，他也呼籲新一屆的課綱應注意是否考量公民培育的素養，認為行政權責無旁貸應維護台灣主體性的教育，而當初製造課綱爭議的主管機關及相關人事至今仍未被究責，呼籲主管機關盡速調查並公布問題之所在，避免再次發生。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，10年前的運動是由年輕人帶頭翻動體制的運動，一代一代的年輕人創建屬於台灣自己的文化，反課綱運動就是代表案例，包含更早之前的廢除髮禁運動，都顯示學生思想、身體的自由不應被體制束縛，當前面對網路統戰及新媒體社群挑戰，需要更多的對話，期許未來10年能夠進行台灣民主的深化運動。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌呼籲，中國教育統戰透過學校機制滲透，在疫情後有復甦且更深入的現象，相關行政機關應該要對教育統戰有所掌握，了解行程是否與登載不符或與中國公部門是否有所接觸。晚會正進行中。

反課綱運動10週年活動籌備小組成員、台教會會長薛化元、人本教育基金會執行長馮喬蘭（見圖）1日在晚會前舉行記者會。（記者廖振輝攝）

反課綱運動10週年活動籌備小組成員、台教會會長薛化元（右）、人本教育基金會執行長馮喬蘭1日在晚會前舉行記者會。（記者廖振輝攝）

反課綱運動10週年活動籌備小組成員、台教會會長薛化元、人本教育基金會執行長馮喬蘭1日在晚會前舉行記者會，呼籲要深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動。（記者廖振輝攝）

10年前，反黑箱課綱的全國高中生射紙飛機進入教育部，穿越馬政府的蛇籠和拒馬。（資料照，記者簡榮豐攝）

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