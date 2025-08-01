政院核定三鶯線延伸八德 張善政：八德人真的等很久了

圖為三鶯線延伸桃園八德段路線圖。（新北市捷運局提供）

2025/08/01 19:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院今天核定捷運三鶯線延伸八德計畫；桃園市長張善政在臉書PO文指出，這條捷運八德人真的等很久了，這不只是一條4公里捷運線，更是串聯桃園「三心六線」與雙北「三環六線」捷運網絡的重要幹線，擴張北北桃生活圈整體交通服務版圖，力拚明年開工、9年內完工。

張善政提到，這條全長約4.03公里的捷運路線，從三鶯線鶯桃福德站（LB12站）出發，跨越國道2號大湳交流道，沿八德和強路及介壽路新闢道路前進，最後與桃園捷運綠線大湳站（G04站）共構轉乘，完工之後，不僅能打通桃園與雙北的南向軸線，讓通勤時間更精簡、生活品質也更好。

請繼續往下閱讀...

張善政說，早在去年6月，桃園市政府就與新北市政府聯手，超前啟動基本設計作業，目標是「明年動工、9年內完工」，確保如期如質推進工程，這是桃園邁向2050淨零碳排目標的重要一步，也是城市與人更靠近的一條捷運。

張善政說，三鶯線延伸八德段整體經費約160.57億元，中央負擔91.25億元、桃園市負擔69.32億元，市府透過預算編列與土地開發等自償性財源支應，感謝中央的支持，以及新北市政府一路以來的攜手合作，民生與建設，是最能凝聚共識、團結力量的事情；他上任後，已陸續爭取行政院核定綠線延伸中壢、捷運棕線和三鶯線延伸八德等三條路線。

三鶯線延伸八德段，市長張善政PO文八德人等很久了。（摘自張善政臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法