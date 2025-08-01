桃園小小市長營》沒人想當市長 原因竟是太累了

桃園市長張善政與參加小小市長營的小朋友們親切座談。（記者謝武雄攝）

2025/08/01 19:15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政上任後推動「小小市長體驗營」幾乎年年秒殺，非常受家長喜愛。今年邁入第三屆，今天是第1梯次活動，預計4梯次活動將邀請桃園市100位國小1、2年級小朋友參加；張善政也詢問小朋友未來志願，有人說想當醫生、獸醫、警察，就是沒人要做市長，原因是市長太辛苦了，張善政也鼓勵小朋友認真讀書，才能朝自己的目標前進。

活動也安排小朋友參觀市政府了解政府機器如何運作，張善政除和小朋友座談外，也教導公文如何決行及用印，而「政策發表會」，小朋友提到要興建兒童樂園、迪士尼樂園、甚至參加學校家長會，可以讓家長請公假，雖然是天馬行空，但也讓小朋友練習口語表達與肢體語言，勇敢登台發表想法，提升表達能力與自信心，活動最後則由張善政頒發給每個小朋友小小市長證書。

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今年的小小市長體驗營結合「P@RK園宇宙計畫」，設計真人版大富翁闖關遊戲，將七座在地特色公園納入關卡，引導小朋友認識城市綠意與公共建設，探索桃園空間規劃的新亮點，此外，活動也安排小朋友親手組裝太陽能小賽車，藉由實作激發對科學的興趣，奠定基礎科技素養。

配合體驗營活動，市府推出網頁互動小遊戲「桃園小小市長視察GO」，並於今日上線，預計開放6個月，遊戲融合「宇宙版ㄚ桃園哥」，結合桃園13個行政區特色景點與在地知識問答，讓孩子們在家裡也能化身「小小市長」，參與虛擬視察任務，瞭解桃園的城市樣貌與在地特色。

桃園市長張善政教導小小市長營的小朋友們，如何看公文及用印。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政教頒發結訓證書給小小市長營的小朋友們，恭喜成為小小市長。（記者謝武雄攝）

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