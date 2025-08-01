石門山勞工育樂中心試營運 桃市民入住9折供早餐

桃園市石門山勞工育樂中心以 ROT模式修建2年完成，以客房、會議室與餐飲服務的會館新風貌呈現。（桃市府勞動局提供）

2025/08/01 19:20

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區的石門山勞工育樂中心，使用逾30年，設施老舊且不符需求，為活化公有資產、提升旅宿品質，市府勞動局2023年以 ROT（修建、營運、移轉）模式，引入民間投資修建完成，以68間客房、會議室與餐飲服務的會館風貌呈現，今起試營運，桃園市民臨櫃訂房，依淡旺季再打9折、供早餐。

勞動局秘書室主任陳錫堅指出，經評選，由具有台中商旅經營經驗的川賦商旅公司負責修建、營運，ROT契約年限包括2年修建、28年營運期至2053年6月30日止，試營運期，業者會依顧客意見做服務優化，8月中旬正式營運。

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陳錫堅說，此合作盼業者長期經營，營運期每年收固定權利金10萬元，以及依該年度業者營業總收入金額分級按比例收取1%至3%的變動權利金，另依法收取土地租金。為回饋勞工朋友，勞工團體住宿每晚最低2500元起，為雙人房型且供早餐，會議室租用7折起，業者每年也將不定時辦理勞工教育、文化相關活動。藉此次ROT案，不但延續原勞工育樂中心的勞工教育研習、住宿等功能，更結合在地觀光特色、活化老舊設施，並減輕財政負擔。

川賦商旅總經理余溪湖表示，他們共花1.3億元修建，將30年舊房全翻新，改成雙人房有2大床，1房可入住2至4人，且提升公安、消防安全，會館園區將持續綠美化，桃園市民憑身分證臨櫃訂房，依淡旺季價格再打9折、供早餐，目前1間房未打折價為2980元。

石門山勞工育樂中心經修建，客房改成雙人房，提升公安、消防安全。（桃市府勞動局提供）

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