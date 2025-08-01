清水公車站候車空間小 人行道地磚還凹陷

台中市公車清水站人行道候車椅移置後地磚凹陷。（記者張軒哲攝）

2025/08/01 18:54

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市公車清水站是海線大站，也是清水街區居民、清水高中學生搭車熱門點，多條路線卻只有一根站牌，上週民眾反映站牌、椅子占據人行道，長椅移置後，卻出現地磚凹陷，恐害行人扭傷腳踝，清水區公所今日指出，公建課會派工儘速處理地磚，避免造成民眾受傷。

台中縣市合併前，客運業者在各鄉鎮鬧區都有設置公車總站，清水站公車有轉乘高美路、三美路的公車路線，站內除了有站務員，還有椅子、廁所，縣市合併升格後，客運公司設的清水站結束營運，業者轉租商業使用，清水站搭車的乘客只能在窄小人行道等候公車，尖峰時間站牌周邊人行道擁擠不堪，常見清水高中學生坐在台階上等車。

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近日民眾發現清水站的候車椅從人行道後方位置，遷移到站牌旁，原本椅子移開後的地磚嚴重凹陷，影響行人安全，清水區公所允諾儘快修復。

台中市府交通局指出，已邀請相關單位至高運量的華南銀行清水分行南向候車亭辦理會勘，並獲共識增設長廊式候車亭，目前辦理管線協調，待台電遷移變電箱後，即進場設置長廊式候車亭。

台中市公車清水站多條路線卻只有2根站牌，候車空間狹窄。（記者張軒哲攝）

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