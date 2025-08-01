週六天氣不穩 嘉義以南山區防雨彈釀災

週六天氣不穩，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

2025/08/01 22:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週六（2日）天氣不穩，各地易出現短延時強降雨，其中嘉義以南山區雨勢可能較大，外出應攜帶雨具備用，並注意自身安全。

中央氣象署預報，週六苗栗以南地區有陣雨或雷雨，新竹以北、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生，尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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溫度方面，中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度；澎湖陰短暫陣雨或雷雨，氣溫27至30度，金門多雲時陰，氣溫27到32度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫28至32度。

天氣風險公司指出，週末受低壓帶引進強西南風影響，水氣較多，台中以南有陣雨或雷雨發生，並偶有較大雨勢或短延時強降雨機會，苗栗以北、東半部午後亦有短暫雨或雷雨，降雨量在接近或大雨等級以下。

下週一西南風減弱，南部降雨可稍趨緩，不過台中以南地區仍有達大雨等級降雨，並有偶較大雨勢機會，其餘地區降雨稍往山區集中。

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下週二起太平洋高壓增強西伸，環境同為西南風，各地天氣逐漸轉穩定，南部仍有短暫雨，不過降雨減少，且雨區較集中於山區，中部以北及東半部有陽光露臉機會。

紫外線指數部分，連江縣、金門縣以及北部大部分地區達過量級，外出活動請注意防曬。

空氣品質方面，2日西南風影響，受降雨洗除作用影響，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週六中南部及花東高溫約29至31度，其他地區約33至35度，西部離島27至32度。（擷取自中央氣象署網站）

週六連江縣、金門縣以及北部大部分地區，紫外線指數達過量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週六竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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