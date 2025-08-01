台江5村廟接力音樂會 陪伴社區走過災後重建

社大台江分校結合在地村廟，接力舉辦5場「台江村落音樂會」。（社大台江分校提供）

2025/08/01 18:38

〔記者蔡文居／台南報導〕為營造「台江十六寮學習型村落社區」，台南社區大學台江分校結合10多個班級與在地村廟，接力舉辦5場「台江村落音樂會」，前進溪頂寮、中州寮、鹽田、海尾及十三佃等地廟口，透過舞蹈、陶藝、音樂演出與親子活動，陪伴社區走過風災後的重建，重回廟埕共享藝術與學習。

台江分校執行長吳茂成表示，台江分校長年推動「一村一廟一學堂、一村一廟一樂團」的「大廟興學」行動，透過音樂、舞蹈、陶藝、植物敲染、微電影等多元課程，激發村落公民學習風氣。此次5場音樂會集結吉他、南管、薩克斯風、二胡、笛子、合唱與親子舞蹈等演出，展現學習成果，祈安謝神，凝聚社區向心力。

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中州寮清滔巖祖師廟主委邱盟強表示，很高興與社大攜手辦理音樂會，讓鄉親齊聚廟埕欣賞學員表演，進一步推動竹笛與南管等藝文課程，打造社區文化基地。什三佃慶興宮總幹事吳冠霖也指出，與社大合作開設吉他與書法班，讓長輩與年輕人都能參與學習，年底更將辦理書法春聯活動。

在十三佃場次，82歲張姓長者感性分享，太太曾學肚皮舞，如今已故，他為了一睹演出特別前來，並感謝大廟興學讓銀髮族在廟口也能享受音樂。吉他班學員金宏政則說，自彈自唱是他的夢想，參與學習讓生活充實，也歡迎更多人加入，一起用音樂療癒與成長。

社大台江分校結合在地村廟，前進溪頂寮、中州寮、鹽田、海尾及十三佃等地廟口演出。（社大台江分校提供）

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