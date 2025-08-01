台16線走山波及台鐵隧道 許淑華：集集支線如期復駛

南投台16線因大雨邊坡走山，範圍波及台鐵集集支線隧道工程，所幸鐵道設施並未受損。（南投縣政府提供）

2025/08/01 18:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投省道台16線集集鎮11.6K路段，昨（31日）晚因大雨邊坡走山交通中斷，經搶修已於中午恢復單線通車。惟邊坡裡面就是台鐵集集支線正在施作的隧道工程，地方擔心崩坍波及結構，恐衝擊明年7月集集支線全線通車時程；南投縣長許淑華、立委游顥今前往會勘，經台鐵說明後，確認鐵道未受影響，後續仍會如期恢復通車。

許淑華表示，台16線是集集、水里、信義等地的重要聯外道路，由於未來幾天仍有強降雨的機會，已請公路單位持續派駐機具待命，縣府也將派遣開口契約廠商支援，確保民眾通行安全。

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許淑華也說，目前台鐵正在集集支線進行隧道工程，火車只能行駛至名間鄉濁水火車站，之後往集集、水里各站全靠客運接駁，此次邊坡崩坍並未損害到集集支線設施，因此集集火車站仍照預定時程，將在今年底復駛。至於更裡頭的水里、車埕火車站，也會依照進度於明年7月通車。

游顥則感謝公路局南投工務段及台鐵，在雨勢變小後立即進場搶通，並表示，後續已請工務段加派人力守望道路，崩坍邊坡則由台鐵覆蓋帆布，避免大雨沖刷導致邊坡流失，以維護道路通行。

南投台16線走山波及台鐵集集支線隧道工程，支線火車仍照預定時程通車。（南投縣政府提供）

南投台16線因大雨邊坡走山，範圍波及台鐵集集支線隧道工程，南投縣長許淑華（右五）經會勘，確認支線設施未受損，火車仍照預定時程通車。（南投縣政府提供）

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