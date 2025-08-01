領卡要等1個月被罵 彰化長青卡臨櫃現辦當場領卡

民眾在彰化縣政府社會處「臨櫃製卡站」現場填寫長青卡申請資料，志工協助說明。（社會處提供）

2025/08/01 18:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕發卡量激增、福利增加的彰化縣長青幸福卡（簡稱「長青卡」）領卡要等1個月被嫌太久，為此，縣府社會處今天（1日）宣布「臨櫃製卡站」開張了，民眾若急需用卡，只要帶齊證件到縣府社會處卡站現場申辦，最快10至15分鐘就能當場領卡，大幅縮短等候時間。

以往民眾須至戶籍地鄉鎮市公所提出申請，公所再彙整紙本資料送交製卡廠，往返送件，耗時很久。如今新增「臨櫃製卡站」即時服務，民眾只需攜帶身分證、2吋照片1張及印章，即可當場在社會處的卡站完成製卡程序，拿到卡片。

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在悠遊卡公司提供系統支援下，縣府同步推動鄉鎮市公所作業電子化，改採線上傳輸資料與照片，提高製卡效率，就算選擇至公所辦理，也能比以往更快取得卡片，以往要等3至4週縮短為7到10個工作天。

高齡化社會，長青卡發卡量逐年上揚，發卡量超過16萬張，可用於搭乘市區及國道客運、台鐵、特約計程車、就醫門診折抵及縣內觀光行程，補助範圍涵蓋六大面向，每月提供1,000元點數補助，友善年滿65歲以上銀髮族、身心障礙者、年滿55歲以上的原住民。

申請人完成資料核對後，現場立即領取製作完成的長青卡，整個流程不到15分鐘。（社會處提供）

民眾臨櫃現場申辦，當場就能拿到卡片，縮短過往要等很久。（社會處提供）

社會處人員透過系統即時輸入申辦資料，當場完成製卡程序，免去久候多日。（社會處提供）

彰化縣政府社會處「長青幸福卡臨櫃製卡站」開張了，現場辦最快10分鐘拿到卡片。（社會處提供）

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