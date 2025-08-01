豪雨不斷 農改場呼籲加強田間排水與病蟲害防治

木瓜果實疫病的病徵。（台南農改場提供）

2025/08/01 18:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南部大雨不斷，台南區農業改良場提醒農民，雨水是眾多植物病原菌的重要傳播途徑，務必加強田間排水，密切注意病害發生情形，即時採取防治措施。

台南農改場長陳昱初說，大雨之後最常見的作物病害，包含了疫病菌引起的木瓜果疫病、柑橘類褐腐病，以及蔬果疫病等，俗稱「滾水病」、「水菇病」或「水傷」，是經由雨水飛濺傳播感染，特別容易在果實受傷、濕度高的環境中大量繁殖，導致腐爛；另外，炭疽病、蒂腐病、果腐病等真菌性病害，也容易在雨後快速擴散，進一步損害農作物品質與產量，不能輕忽。

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陳昱初提到，除了真菌病害，雨水也助長細菌性病害的傳播，蔬果類常見的細菌性斑點病、軟腐病、果斑病，還有果樹上的細菌性潰瘍病、斑點病等，都可藉雨水迅速蔓延，對農業生產造成嚴重威脅。

農改場呼籲農民於豪雨後應儘速檢查田間狀況，強化排水設施，降低濕度，並清除落果與受感染的植物組織，以減少病原菌密度，並搭配適當的藥劑防治，才能有效控制病害蔓延。

至於防治藥劑的選用，農改場建議可上網參考「植物保護資訊系統」，用藥時務必遵循標示指示並嚴格遵守安全採收期，確保作物安全與品質。

柑橘潰瘍病的葉片病徵。（台南農改場提供）

蔥炭疽病徵。（台南農改場提供）

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