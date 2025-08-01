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    「丹娜絲」賑災 陳世凱捐1月所得 交通部主管4事業體各捐千萬

    颱風丹娜絲重創中南部，交通部長陳世凱捐出1個月所得賑災。圖為陳世凱8月1日出席台灣美食展開幕活動。（記者方賓照攝）

    颱風丹娜絲重創中南部，交通部長陳世凱捐出1個月所得賑災。圖為陳世凱8月1日出席台灣美食展開幕活動。（記者方賓照攝）

    2025/08/01 18:45

    〔記者蔡昀容／台北報導〕颱風丹娜絲重創中南部，交通部長陳世凱捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，交通部主管所屬事業體中華電信、陽明海運、台灣高鐵、華航也響應各捐1000萬元。

    丹娜絲7月6日自嘉義布袋登陸，重創嘉義與台南地區，並引發中南部多處地區嚴重淹水、房屋損毀，造成大規模停水斷電，民眾財產、家園與日常生活遭受重大衝擊。

    陳世凱響應捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，略盡綿薄之力，期盼拋磚引玉，鼓勵社會各界共同響應、協助災後重建。

    陳世凱也感謝交通部主管所屬事業體跟進。中華電信股份有限公司除了協助搶修災區通訊外，也將捐贈1000萬元；陽明海運股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、華航也各捐贈1000萬元，展現企業社會責任，實際投入協助地方度過難關。

    交通部表示，自風災發生以來，已全面掌握公路、橋梁、鐵路等運輸設施受損情形，持續動員搶修資源，盡速恢復交通通行安全。未來也將持續協助災區，配合中央政策，投入各項修復與重建工程。

    交通部也呼籲社會各界踴躍捐助、關懷災民，一起攜手度過難關，讓受災鄉親早日重建家園，重返穩定生活。

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