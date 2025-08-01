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    愛愛很重要嗎？老公外遇她提離婚 不要小孩要「一物」掀網論戰

    人妻發文說，與丈夫結婚3年多，育有即將滿3歲的孩子，卻在小孩剛出生後發現對方外遇。（情境照）

    人妻發文說，與丈夫結婚3年多，育有即將滿3歲的孩子，卻在小孩剛出生後發現對方外遇。（情境照）

    2025/08/01 22:10

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻在社群平台發文說，與丈夫結婚3年多，育有即將滿3歲的孩子，卻在小孩剛出生後發現老公外遇小他10歲的年輕女子。她提出離婚，希望爭取房產所有權，丈夫拒絕讓步。對於外遇，丈夫歸咎婚後「無性生活」，原PO氣憤反問，「愛愛很重要嗎？這樣就可以外遇嗎？」雙方已談妥離婚意向，她想把小孩交由男方撫養，自己則要房子。PO文掀起兩派論戰。

    原PO在臉書「靠北婚姻」發文說，兩人交往4年、結婚3年多，小孩剛出生後不久，就發現丈夫疑似劈腿，還常在車內出現「神祕小物」，像是髮圈、外套等明顯女性用品。面對質問，丈夫不僅不否認，還直接承認出軌，坦言外遇了。

    她指出，目前房子是共同持有狀態，頭期款、房貸和裝潢費用全由丈夫支付。當兩人談到離婚時，都同意真的沒感情了，簽一簽就好，但她想要小孩給丈夫、房子給她，丈夫卻不同意。

    讓她更加憤怒的是，對方還為出軌辯解：「你從來不聽我說話，生小孩後又沒有性生活，家事做再多妳也不在意。」而她反嗆：「這樣就可以外遇？現在多少夫妻也都沒有性生活，難道就可以跑去找別人？」不過，她也苦惱自己手上沒有外遇證據，連對話截圖、影片都沒有，貼文最後，她向網友求助：「有沒有辦法可以讓他淨身出戶？」

    文章掀起熱議，有人同情原PO的遭遇，但也有另外一派網友說，「我只看到你不要小孩，要房子？」、「有多少無性夫妻我是不知道啦，但我知道婚姻會出事就是有妳這種人啦」、「你只要房子你也挺奇怪的」、「老公還很年輕，怎麼可能不需要性生活」。

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