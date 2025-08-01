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    希望種子培育基金會 捐助榮民向學子女認養金

    希望種子培育基金會秘書長陳雙全捐贈助學金，由澎湖榮服處長余熙明代表接受。（記者劉禹慶攝）

    希望種子培育基金會秘書長陳雙全捐贈助學金，由澎湖榮服處長余熙明代表接受。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/01 18:29

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「希望種子培育基金會」秘書長陳雙全代表基金會， 今（1）日在澎湖縣榮民服務處，致贈助學金15萬元，由榮民服務處長余熙明代表接受。澎防部指揮官陳俊源中將、海軍馬公後勤支援指揮部指揮官吳泳祥上校，以及希望種子培育基金會執行長葉萬教先生、副執行長陳福國先生、議員蘇陳綉色及台北榮服處長黃信仁等貴賓都到場，共同見證人間有愛處處有溫情時刻。

    活動以「榮服處的每一天」紀錄影片揭開序幕，畫面中記錄了榮服處團隊深入社區、關懷榮民（眷）生活的點點滴滴。輔導員、社工員及志工們長期默默付出、溫暖陪伴，讓現場來賓深受感動，也更加理解公益服務背後的價值與意義。

    捐助儀式上，余熙明向「希望種子培育基金會」表達誠摯感謝，讚揚基金會長期投入澎湖地區教育發展，並鼓勵受助學子懷抱感恩之心，勇敢追逐夢想，發揮潛能。受助學生代表則在現場發表感言，親手繪製畫作贈送給貴賓，傳達心中的感激與希望。葉萬教與陳雙全分別致詞，期盼這份善款能為學子們注入追夢的力量，也期待未來有更多社會資源與溫暖進一步投入，持續守護更多失親或弱勢家庭的孩子。

    余熙明強調，「希望種子培育基金會」多年來持續在澎湖散播善的種子，溫暖無數學子的心靈。他期望孩子們未來都能將這份愛與關懷化為自我成長的動力，不僅實現自我，也將這份善意回饋給社會，讓愛的循環不斷延續，為更多需要幫助的人點亮前路。

    榮民子弟捐贈自己畫作，給也是希望培育種子基金會成員的澎防部司令官陳俊源中將。（記者劉禹慶攝）

    榮民子弟捐贈自己畫作，給也是希望培育種子基金會成員的澎防部司令官陳俊源中將。（記者劉禹慶攝）

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