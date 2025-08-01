「島嶼源流」系列展演 8/1原住民日台中開跑

開幕式由邵族杵音藝術團帶來杵音表演。（文資局提供）

2025/08/01 18:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕8月1日「原住民族日」，文化部文化資產局「島嶼源流─原住民族文化展演暨講座系列活動」開幕，由台東縣長濱鄉阿美族長光部落進行祈福儀式及邵族杵音歌謠揭開序曲，規劃12場次講座工作坊、音樂分享會、原住民族傳統智慧創作專用權分享會及展覽，邀請民眾認識歷史長河中原住民族的多元文化。

文資局局長陳濟民表示，活動紀念1994年8月1日憲法增修條文將「山胞」正名成為「原住民」的歷程，並與國人分享過去一年裡關於原住民族文化資產，文化部門所投入的努力及成果。

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陳濟民也宣佈，自2023年起籌拍製作的6部原住民族重大歷史文化事件動畫短片正式問世，未來將與教育機關強化合作，讓原住民族歷史與文化教育走入校園，他也分享，透過文化部、原民會及各地方政府的共同推動，目前已經有152項原住民有形文化資產，以及162案的原住民無形文化資產，獲得登錄、指定。

系列活動至8月17日包含野菜教官吳雪月所帶來「原味野菜X現代料理」、咖啡王子方政倫「喝一杯文化的味道」、阿洛．卡力亭．巴奇辣的歌聲分享講座「為族群與文化唱歌」等12場次料理、歌唱、品飲、文學或是旅行主題的展演講座。

邵族杵音藝術團這次也帶來由已故石阿松長老製作的木杵，文化資產保存研究中心過去一年協助族人進行杵音樂器的科學檢測，邀請族人共同留下修護後珍貴的演奏紀錄，今天杵音表演為這批珍貴木杵長期「封箱」前最後的正式演出。

開幕式由長濱鄉阿美族長光部落頭目嚴金隆與部落族人一起帶來祈福儀式。（文資局提供）

開幕式由阿美族阿洛．卡力亭．巴奇辣帶來精彩演出。（文資局提供）

陳濟民宣佈，自2023年起籌拍製作的6部原住民族重大歷史文化事件動畫短片正式問世，未來將與教育機關強化合作，讓原住民族歷史與文化教育走入校園。（文資局提供）

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