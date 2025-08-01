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    曾痛批「無恥」課綱！ 區桂芝出任「課審會委員審查會」委員

    北一女教師區桂芝。（資料照）

    北一女教師區桂芝。（資料照）

    2025/08/01 19:05

    〔記者甘孟霖／台北報導〕北一女國文老師區桂芝曾痛批108課綱大幅刪減文言文、乃至將顧炎武的〈廉恥〉刪除，「這是一個『無恥』的課綱」。不過藍營推舉區桂芝出任「課審會委員審查會」委員。區桂芝今（1日）受訪指出，受限108課綱根本性問題，認為在此架構下難以有撼動性影響。

    負責中小學課綱審議的「高級中等以下學校課程審議會」，負責審議、決定課審會委員的「課審會委員審查會」由立院黨團推舉，當中藍營推舉北一女教師國文教師區桂芝。

    區桂芝今受訪表示，先前並沒有參加過擔任審查委員，因為好奇審查會如何運作，接獲邀請後就一口答應，特別想看看這些將來修課綱的委員們來自哪裡？又是什麼專業、背景？

    她透露，昨天開過會議後，認為很難有別的發展，首先這些委員來源她認為不夠清晰，人數也不夠多，所以昨天有請教育部補人選，讓他們多一些選擇，可是教育部設定的目標也只是要微調，想辦法納入AI課程，她認為這對108課綱造成的問題，不會有撼動性的影響。

    區桂芝說，各科目前在教學現況面臨的問題，只要108課綱的大架構不變，都難以撼動，以國文教學部分，她就看不出有可以改變的部分，這是課綱根本性問題，因為108課綱強調要去中心化、多元，造成選修大於必修的狀況，這部分不改變其實就沒有辦法有變化。

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