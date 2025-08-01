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    首頁　>　生活

    竹南高中校長女力傳承 呂淑美榮退交棒劉曉雯

    國立竹南高中新任、卸任校長交接，教育部國教署簡任視察陳慧玲（中）監交，退休卸任校長呂淑美（左）將印信交接給新任校長劉曉雯（右）。（竹南高中提供）

    國立竹南高中新任、卸任校長交接，教育部國教署簡任視察陳慧玲（中）監交，退休卸任校長呂淑美（左）將印信交接給新任校長劉曉雯（右）。（竹南高中提供）

    2025/08/01 18:35

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕國立竹南高中今（1）日舉辦新任、卸任校長交接，教育部國教署簡任視察陳慧玲監交，教育界服務43年屆齡退休的卸任校長呂淑美，將印信交接給新任者、原國立新竹高商校長劉曉雯，展現女力薪火相傳，持續帶領竹南高中蒸蒸日上。

    呂淑美2005年起先後擔任國立桃園啟智學校、國立新竹女中、國立竹南高中校長，20年校長職涯備受讚譽；執掌竹南高中用心經營，升學率節節高升，成為苗栗縣有目共睹的優質學校，任內向國教署申請通過數理實驗班、語文實驗班，提供適性卓越的發展。

    劉曉雯高中就讀北一女中，之後國立政治大學心理學系、教育輔系，國立中央大學人力資源管理研究所碩士、企業管理系所博士。2017年起擔任新竹高商校長。她說，每一個孩子都值得被期待，班班有亮點、生生都發光，將為南中注入新思維、新做法，相信必可為學校帶來更上一層樓的新契機。

    劉曉雯說，在呂淑美校長奠定的厚實基礎上，提出「科技竹南 國際耀夢」的願景，以「多元適性、典範深耕、接軌國際、優化建設」作為經營竹南高中的發展方向；其中「多元適性─發展學生優勢能力、促進天賦自由」，要給予學生可以發揮的空間與舞台，在孩子的需要中看到自己的責任。

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