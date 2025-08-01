國民黨推區桂芝任課審會委員 反黑箱課綱青年嗆爆：10年後又把持

課綱運動10週年晚會今天在教育部前舉行行記，籌備小組成員廖崇倫（前）發表聲明，帶領成員呼口號，呼籲要深化台灣公民教育、拒絕中國教育統戰、重建青年組織行動。（記者廖振輝攝）

2025/08/01 19:30

〔記者林曉雲／台北報導〕10年前，前總統馬英九政府強推大中國課綱，引爆全國高中生走上街頭強力抗爭，反黑箱課綱今年10週年，今天冒雨重返教育部門口舉辦晚會，當年徒步環島反課綱的許冠澤說，第3屆課審會學生等非政府代表委員名單，須由立法院「課審會委員資格審查會」審查，昨天立院開審查會，竟遭國民黨杯葛，國民黨推薦審查委員包含具統派立場、公開主張「中國保護台灣」的北一女老師區桂芝，呼籲國民黨應撤回不適任的委員名單，儘速完成新一屆課審會委員名單審查，讓課綱改革可以持續前行。

第3屆課審委員預計新聘18名非政府代表，包括4名學生代表。教育部今晚回應說明，教育部召開「高級中等以下學校課程審議會委員審查會114年度會議」，審查委員會決議，要求行政院重新提出預計聘任課綱審議大會委員人數之3倍（約54人），再儘速送審查會進行審查。

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許冠澤指出，10年前全國高中生站出來反黑箱課綱運動最大的成果之一，就是課審會史無前例納入學生代表，至今已經選出第3屆學生代表，反映課綱審議過程應要包括多元的學生聲音，學生有足夠權力和能力來反映面臨到的問題， 前兩屆的運作相當順利，也反映台灣多元教育及雙向溝通的成果。

許冠澤說，課審會非政府代表委員名單須由立法院黨團推薦的審查委員會做資格審查，但是相當遺憾的是，國民黨所推薦的代表不少是具有急統、親中立場的委員，更諷刺令人遺憾的是，就在昨天反課綱10週年這一天，針對第3屆課審會非政府代表委員的資格審查竟遭到國民黨委員的杯葛，未能做出人事審查的結論。

許冠澤說，相隔10年竟又再一次看到課綱被特定勢力把持，且跟反黑箱課綱學生們強調的多元價值背道而馳，翻開國民黨推薦的審查委員名單，北一女老師區桂芝曾大言不慚說「台灣人就是中國人、要做堂堂正正的中國人。」近期更發表說「中國可以來保護台灣」，台灣公民社會的夥伴無論哪一個政黨意識形態，大家都認同台灣作為一個主權獨立的國家，應該保護台灣的主權，而對台灣主權有威脅的，毋庸置疑就是中國，區桂芝卻發表中國要保護台灣的言論，這樣子的老師卻擔任課審會委員審查委員，結果就是昨天審查會議遭到杯葛。

許冠澤譴責立法院審查會杯葛之結果，也呼籲國民黨懸崖勒馬、檢討自己所提名的審查委員名單，希望立院這些審查委員能夠盡快讓課審會新任委員名單通過。

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