2024國人國內旅遊2.2億旅次、支出首破5千億元 雙創新高

2024年國人國內旅遊2.2億旅次，支出首破5千億元，雙雙創新高。圖為遊客在淡水第一漁港欣賞夕照。（資料照）

2025/08/01 18:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署今天（1日）公布2024年台灣旅遊狀況調查摘要。去年國人國內旅遊2.2億旅次，旅遊支出首度突破台幣5千億元，雙雙創下歷年新高。觀光署分析，時間短、頻率高的輕旅行成為國旅主流。

調查摘要指出，2024年12歲以上國人國內旅遊次數累計2億2203萬旅次，較2023年2億675萬旅次成長7.39%，並較疫情前2019年1億6928萬旅次成長31.16%，為歷年最高；其中第二季受0403花蓮地震影響略減0.31%，其餘三季皆較前一年同期成長8至13%。而國人每人平均旅遊次數，統計平均高達10.46次，較前一年9.79次、疫情前7.99次顯著成長，反映國旅頻率明顯增加。

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2024年國人國內旅遊總支出達台幣5158億元，年增4.12%，較疫前大增31.35%。平均每人每次旅遊支出2323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5348元，無過夜當日來回者則為1306元。

旅行型態方面，國人偏好當天往返的「輕旅行」，佔比達7成5，平均旅遊天數1.39天，略低於疫情前1.51天。民眾傾向探索居住地周邊景點，佔比超過63%，高於前年6成1及疫情前5成6，反映「生活即旅遊」的趨勢逐漸普及。

民眾到各地區偏好的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」、南部地區「品嚐當地特產、特色美食」、東部地區「泡溫（冷）泉、做SPA」，離島地區則以「觀賞自然賞景」的比率高。

國人搜尋旅遊資訊來源為「網路網絡與社群媒體」比率過半且逐年上升，由疫前48.9%上升至去年56.4%；旅遊時使用行動支付比率近2成，由疫前4%上升至去年18.2%，支付項目以「餐飲」比率最高。

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