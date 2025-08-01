為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2024國人國內旅遊2.2億旅次、支出首破5千億元 雙創新高

    2024年國人國內旅遊2.2億旅次，支出首破5千億元，雙雙創新高。圖為遊客在淡水第一漁港欣賞夕照。（資料照）

    2024年國人國內旅遊2.2億旅次，支出首破5千億元，雙雙創新高。圖為遊客在淡水第一漁港欣賞夕照。（資料照）

    2025/08/01 18:00

    〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署今天（1日）公布2024年台灣旅遊狀況調查摘要。去年國人國內旅遊2.2億旅次，旅遊支出首度突破台幣5千億元，雙雙創下歷年新高。觀光署分析，時間短、頻率高的輕旅行成為國旅主流。

    調查摘要指出，2024年12歲以上國人國內旅遊次數累計2億2203萬旅次，較2023年2億675萬旅次成長7.39%，並較疫情前2019年1億6928萬旅次成長31.16%，為歷年最高；其中第二季受0403花蓮地震影響略減0.31%，其餘三季皆較前一年同期成長8至13%。而國人每人平均旅遊次數，統計平均高達10.46次，較前一年9.79次、疫情前7.99次顯著成長，反映國旅頻率明顯增加。

    2024年國人國內旅遊總支出達台幣5158億元，年增4.12%，較疫前大增31.35%。平均每人每次旅遊支出2323元，其中過夜且有住宿支出者平均支出為5348元，無過夜當日來回者則為1306元。

    旅行型態方面，國人偏好當天往返的「輕旅行」，佔比達7成5，平均旅遊天數1.39天，略低於疫情前1.51天。民眾傾向探索居住地周邊景點，佔比超過63%，高於前年6成1及疫情前5成6，反映「生活即旅遊」的趨勢逐漸普及。

    民眾到各地區偏好的遊憩活動略有不同，喜歡到北部地區「逛街購物」的比率高、中部地區「宗教活動」、南部地區「品嚐當地特產、特色美食」、東部地區「泡溫（冷）泉、做SPA」，離島地區則以「觀賞自然賞景」的比率高。

    國人搜尋旅遊資訊來源為「網路網絡與社群媒體」比率過半且逐年上升，由疫前48.9%上升至去年56.4%；旅遊時使用行動支付比率近2成，由疫前4%上升至去年18.2%，支付項目以「餐飲」比率最高。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播