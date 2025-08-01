國美館暑期任務「Mr. ART的秘密檔案」解謎挑戰 限量娃包等你來拿

國立台灣美術館推出解謎藝術任務「Mr. ART的秘密檔案」，參加者領取限量「國美藝術娃包」。（國美館提供）

2025/08/01 17:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館今（1）日起到8月底推出解謎藝術任務「Mr. ART的秘密檔案」，邀請民眾看藝術、集拚圖，挑戰6大任務，融合展覽導覽、互動解謎與文創收藏，探索展覽背後的秘密，參加者可使用文化幣或現金報名，領取限量「國美藝術娃包」，帶著娃包穿梭展區、解謎闖關，完成6大關卡即可獲得限量「鹿圖」藝術拼圖，打造個人化的觀展體驗。

國美館指出，藝術闖關任務結合當期展覽內容與館內特色空間，共設計6道主題關卡，串連「時代印記：國美典藏常設展」、藝術圖書中心與國美館藝術商店空間。

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活動期間，參與者將攜國美藝術娃包穿梭於展覽與特色空間，依循線索逐步完成6項任務，每完成一關，即可獲得一片拼圖，集滿6片即可拼組完成完整畫面，這套拼圖即為活動過程中逐步累積而成的藝術紀念品，完成拼圖者可憑成果畫面享國美館藝術商店專屬優惠（單筆消費滿500元現折50元）。

活動採收費方式，參與者僅需繳交體驗費250元（可使用文化幣或現金），即可領取闖關卡與專屬好禮「國美藝術娃包」，娃包內含兩款精緻文創品有主題造型娃包與 Mr. ART 造型鑰匙圈，另搭配絨毛材質打造的原創角色「MoMo 默默」玩偶，其設計以藝術療癒為靈感，兼具紀念與溫度。

此外，國美館說，與館內藝術商店同步推出「與娃同行的展覽時光-國美館限定娃包專場」社群活動，鼓勵參與者拍下與國美藝術娃包同行的觀展照片，上傳到指定Facebook貼文留言分享觀展心得，即可參加抽獎，獎品豐富，包含團圓雙層玻璃對杯、Mr. ART喜怒哀樂襪組、藝術口金包等文創好禮。透過線上線下雙軌推動，活動不僅活化美術館空間，也建立起青年觀眾與藝術場域之間的情感連結與文化記憶。

與娃同行展覽-國美館限定娃包專場提供抽獎文創小物，有對杯、襪組及口金包。（國美館提供）

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