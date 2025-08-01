2024來台客日均消費「差疫前13美元」 美國人最會花

2024年來台旅客785.77萬人次，觀光支出100.28億美元。（記者蔡昀容攝）

2025/08/01 17:31

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署今（1日）發布「2024年來台旅客消費及動向調查」摘要。去年來台旅客785.77萬人次，觀光支出100.28億美元，折合台幣約3220億元。來台旅客日均消費182.83美元，雖較前一年（2023年）微幅成長1.2%，但和疫情前（2019年）195.91美元仍有距離。消費潛力以美國居冠，每人日均消費達238.86美元，折合台幣約7670元。

2024年來台旅客785.77萬人次，較2023年成長21.13%；平均停留夜數6.98夜，較前年減少0.41夜；日均消費182.83美元，較前年成長1.2%；換算全年來台客觀光支出100.28億美元，折合台幣約3220億元，增加16%。

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若與疫情之前2019年比較，2024年來台旅客減少400萬6419人次、約降33.77%；平均停留夜數增加0.78夜；日均消費減少13.08美元，降6.68%；換算2019全年來台客觀光支出144.11億美元，折合台幣約4456.49億元，減少30.41%。

來台人次方面，觀光署分析，新南向旅客占3成2，是疫後最大市場，創造36億美元觀光收益，高居各市場之冠，占整體觀光收益36%；美國市場表現強勁，人次較前年成長23%、較疫前成長7.6%，日均消費提升近4成，帶入約16億美元收益，排行第二。日本旅客受匯率與經濟影響，來台人次與消費力道未提升，但仍創造12億美元收益，位居第三。

消費結構方面，以旅館內支出費占比最高、為76.26美元，占41.71%；其次是旅館外餐飲費20.43%、購物費18.3%。疫後旅客支出結構轉變，購物支出下降35%、18.28美元，娛樂支出反增逾5成、3.20美元，有追求深度旅遊體驗趨勢。

消費潛力以美國居冠，每人每日消費達238.86美元，歐洲199.51美元、韓國197.98美元、日本193.13美元。美國、日客偏愛購買茶葉，歐洲客鍾情紀念品與工藝品，韓國、港澳、新南向國家偏好服飾配件。

來台旅客滿意度調查滿分5分，結果呈現4.61分，各項服務均傾向「滿意」，尤以「民眾友善」、「治安良好」、「交通便捷」、「住宿安全」等項目評分超過4.62分。到訪景點以夜市、台北101與西門町為熱門，北部因交通便利、景點密集具旅遊優勢。

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