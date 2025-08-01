成大教授陳俊賢獲「計算力學界諾貝爾獎」首位台灣出生學者獲殊榮

成大土木系玉山學者陳俊賢客座講座教授，獲得美國計算力學協會頒發之最高榮譽「約翰．馮．諾伊曼獎章」，在頒獎會場上致詞。（陳俊賢教授研究室提供）

2025/08/01 17:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學土木工程學系玉山學者陳俊賢教授，榮獲美國計算力學協會（USACM）頒發的最高榮譽「約翰．馮．諾伊曼獎章（John von Neumann Medal）」，以表彰其於無網格方法與多尺度建模等計算力學領域的開創性研究。此獎自1993年設立以來，每兩年僅頒授一位學者，陳俊賢為歷屆獲獎人中首位出生於台灣，堪稱計算力學界的「諾貝爾獎」。

陳俊賢長年致力於將理論力學創新與實際工程應用相結合，其研發的模擬技術改變了全球工程界處理複雜材料與結構的方式。此次獲獎，亦是他繼2024年獲頒美國土木工程學會（ASCE）「雷蒙德．明德林獎章 （Raymond D. Mindlin Medal）」後，再度獲得國際頂尖榮譽，展現其於全球力學領域的卓越地位。

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現任成功大學玉山學者的陳俊賢教授，推動「基礎設施自然災害防護之數位孿生」研究計畫，整合先進電腦模擬、機器學習、智慧感測與即時監測技術，應用於災前預測、災中評估與災後修復，協助地方政府建立預警系統與防災應變標準程序（SOP），強化基礎設施的韌性與安全。

學術背景方面，陳俊賢畢業自國立中央大學，後赴美國西北大學取得碩、博士學位，自2013年起任教於加州大學聖地牙哥分校（UCSD），為該校結構工程系威廉．普拉格（William Prager）講座教授暨特聘教授，並曾創設並領導「極端事件研究中心」。

除學術成就外，陳俊賢亦積極參與教育部USR計畫，與成大五條堀孝教授共同為主持「曾文溪的美麗與哀愁」計畫協同主持人，融合水文科學、產業人文與AI永續技術，推動南台灣在地治理與科技回應，展現高等教育的社會責任實踐。

美國計算力學協會頒發之最高榮譽「約翰．馮．諾伊曼獎章」。（陳俊賢教授研究室提供）

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