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    2025總統盃黑客松啟動 拚AI助攻減碳與公共服務

    2025總統盃黑客松在1日宣布啟動，今年主軸以環境為主，聚焦「雙軸轉型 綠色成長」並鼓勵用AI技術，來幫助公共服務革新。（環境部提供）

    2025總統盃黑客松在1日宣布啟動，今年主軸以環境為主，聚焦「雙軸轉型 綠色成長」並鼓勵用AI技術，來幫助公共服務革新。（環境部提供）

    2025/08/01 17:29

    〔記者吳柏軒／台北報導〕2025總統盃黑客松今（1日）宣布啟動，今年主軸以環境為主，聚焦「雙軸轉型 綠色成長」，並鼓勵公私協力使用AI技術，幫助公部門服務優化與革新；環境部長彭啓明表示，因應國際，台灣需數位與綠色並重，舉例如這次風災後受損的光電板、石棉瓦，要妥善管理便需數位工具的協助。

    彭啓明表示，回顧十幾年前在民間參與爭取政府資料開放，也多次參與黑客松評審的經驗，這次活動可展現台灣環境治理與數位創新實力，並強調黑客松將激勵公務機關積極導入AI運用，由下而上協助政策制定，使政府治理更符合民意與國際永續趨勢。

    黑客松執行長、數位發展部長黃彥男指出，相當期待近年發展快速的AI技術，藉著提供分析、預測、建議等功能，協助減碳效果不僅能在政府作為裡，百工百業也都能有減碳成果。

    今年總統盃黑客松由環境部與數發部協力推動，即日起徵件至9月1日止，鼓勵團隊運用AI技術，提出優化公共服務與提升行政效能的創新方案，活動將選出5組卓越團隊，以及新增1組「AI應用創新特別獎」，6組皆可獲獎金20萬元。估今年可有逾200組團體參加。

    曾在黑客松奪下卓越團隊的「奉茶行動」創辦人黃暐程今也分享，因當初淨灘參與者空有水壺卻沒水喝的無奈，後與環境部合作發起飲水地圖，如今已創全台1.4萬個奉茶點，他鼓勵未來團隊：「帶著你的好點子，來這個舞台遇到一群人，一起開創良善循環吧。」

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