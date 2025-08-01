6菜1飯105元嫌貴！男大鬧自助餐店 菜色曝光

店家公開6菜1碗稀飯食材內容。（業者提供）

2025/08/01 17:17

〔記者湯世名／彰化報導〕自助餐6樣菜1碗稀飯105元貴不貴？有個男子今天（1日）到彰化市一家自助餐店，買了瓜滷、筊白筍、煙燻豆皮、芋頭、花椰菜和莧菜及1碗稀飯，店家收取105元，男子嫌貴，在店內大吵大鬧10分鐘，最終丟下105元，未取餐就走人；店家PO網說，會把錢捐給慈善機構。大批網友看了紛紛說，吃米不知米價，連日暴雨菜比肉還貴；更多人好奇詢問，「想看菜色」。

店家指出，今天接近中午有1名男子買了105元的便當，卻認為很貴，還吵了10分鐘，最終錢也丟著、便當也沒拿就走人。他們先把東西冰起來，如果男子沒有來拿，就把便當丟棄，也會把105元捐給慈善機構，只能說男子真的是「無理取鬧」，店家的食材內容與金額都有公開張貼，資訊透明。

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店家說，苦瓜滷、筊白筍、煙燻豆皮和一塊大甲芋頭共70元，花椰菜和莧菜加起來25元，1碗稀飯10元，因此總計105元；店內、店外都各貼1張計價表，希望顧客能理性溝通。

網友則說，雨下好幾天，青菜也不便宜，而且現在物價這麼貴，105元並不貴。還有人說，4根蔥就60元，去菜市場逛一圈就知道便當為什麼貴。有網友認為，他買一碗湯就110元，這個年代什麼都貴，如果沒辦法接受價格，那就自己在家煮。

不過，也有網友說，105元最好還是拿去派出所，否則萬一男子控告侵占，店家會煩死，對方什麼都沒帶走，很難舉證是男子不要了，建議請警察處理。

男子丟下105元也未取走餐點即離去。（業者提供）

自助餐店菜色豐富。（業者提供）

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