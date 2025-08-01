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    溪水沖刷 台南東山東原二號橋斷裂緊急封閉

    台南東山區東原2號橋因去年颱風及近期豪雨溪水沖刷，致使橋墩基礎部分掏空，橋墩下陷位移，為維護安全，現場已吊放紐澤西護欄，緊急封閉橋樑通行。（南市農業局提供）

    台南東山區東原2號橋因去年颱風及近期豪雨溪水沖刷，致使橋墩基礎部分掏空，橋墩下陷位移，為維護安全，現場已吊放紐澤西護欄，緊急封閉橋樑通行。（南市農業局提供）

    2025/08/01 17:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕東山區東原2號橋因去年颱風夾帶豪雨溪水沖刷，致使橋墩基礎部分掏空，橋墩下陷位移，橋樑損害，影響民眾通行與農產運銷。為維護安全，避免用路人與農民誤闖，經協調東山區公所協助，現場已吊放紐澤西護欄，緊急封閉橋樑通行，該部落另有道路可供通行，雖有不便，但不致造成「部落孤島」。

    農業局表示，因0728山區大豪雨，溪流更為湍急與更激烈沖刷，昨（7月31日）致使橋墩損害，橋面板脫落，橋樑損壞加劇，經市府團隊再次加固封橋措施，避免人員誤闖。

    農業局指出，去年提報行政院辦理復建工程，經中央審議，同意工程經費6350萬元，改建工程案採購金額逾5000萬，且跨越中央管河川龜重溪，經顧問公司設計完成，提請農業部農村發展及水土保持署台南分署、經濟部水利署第五河川分署及相關技師公會審查，目前已完成細部設計，正辦理相關招標作業程序，工期300日曆天，預計明（2026）年完工。

    農業局說，該橋樑因近日豪雨致災情加劇已斷裂，再次呼籲民眾與農產運輸在封閉期間改走其他替代道路，將加速相關工程辦理進度，期待能早日完工，讓民眾恢復既有通行便利。

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