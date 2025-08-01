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    南投市貓羅溪淤積嚴重淹水 水利署允諾定期疏濬

    水利署副署長（前排右1），聽取南投縣副縣長王瑞德（左1）、縣長許淑華（左3） 、立委游顥（左2）等人的建議。（記者陳鳳麗攝）

    水利署副署長（前排右1），聽取南投縣副縣長王瑞德（左1）、縣長許淑華（左3） 、立委游顥（左2）等人的建議。（記者陳鳳麗攝）

    2025/08/01 17:26

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市貓羅溪河堤周邊及附近低窪地區再度嚴重淹水，南投縣府今與水利署會勘後，縣長許淑華要求水利署每年疏濬、清出土砂雜木外運，設固定抽水站、滯洪池，雨量預報達200毫米時低窪地點設封鎖線。水利署允諾三河分署定期疏濬，並請縣府提報抽水站和滯洪池規畫案，該署儘速協助納入計畫。

    南投縣長許淑華、副縣長王瑞德、立委游顥、南投市長張嘉哲，以及南投市在地多名縣議員，今日與水利署副署長陳建成、第三河川分署長張雅煇等人，到前兩天淹成小河、多部汽機車幾乎滅頂的大眾駕訓班會勘。許淑華指出，南投雨量比過去增加約17%，200年重現期洪水的保護標準必須重新檢討，而多年來南投市低窪地區遇大雨就淹，主要是貓羅溪的水排不出去，全灌進南投市低窪地區，而貓羅溪淤積嚴重，雜木雜草占河道，強烈建議第三河川分署每年疏濬、清淤、除雜木雜草，狹窄處能開挖加大斷面，另清出的土砂雜木必須運走。

    許淑華也建議，大眾駕訓班的土地徵收，設固定抽水站及滯洪池，並加派抽水機在該處。另南投縣府提報的「外轆排水治理工程」12億元經費，由水利署核定，內容就包含新設抽水站和滯洪池，6月已送內政部審議，盼中央加快審查。

    水利署副署長陳建成在聽取縣長許淑華、副縣長王瑞德及在地議員的意見後，允諾由第三河川分署定期疏濬，大眾駕訓班的地點設固定抽水站，該署也支持設抽水站、滯洪池，屆時也請立委能支持預算。

    南投市貓羅溪淤積嚴重，低窪地區遇大雨即淹水，水利署同意定期疏濬，大眾駕川班設固定抽水站和滯洪池。（莊姓民眾提供）

    南投市貓羅溪淤積嚴重，低窪地區遇大雨即淹水，水利署同意定期疏濬，大眾駕川班設固定抽水站和滯洪池。（莊姓民眾提供）

    停在綠美橋畔大眾駕訓班停車場的汽機車，7月30日泡在水中幾乎滅頂。（民眾提供）

    停在綠美橋畔大眾駕訓班停車場的汽機車，7月30日泡在水中幾乎滅頂。（民眾提供）

    移動式抽水機近日將固定放在綠美橋畔的堤防邊待命。（記者陳鳳麗攝）

    移動式抽水機近日將固定放在綠美橋畔的堤防邊待命。（記者陳鳳麗攝）

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