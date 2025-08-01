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    傳承孤棚祭百年文化 安平靈濟殿推「勇闖大員島」夏令營

    安平靈濟殿與安平國中本土語文化社合作舉辦「百年孤祭二部曲─勇闖大員島」夏令營隊。（靈濟殿提供）

    安平靈濟殿與安平國中本土語文化社合作舉辦「百年孤祭二部曲─勇闖大員島」夏令營隊。（靈濟殿提供）

    2025/08/01 16:53

    〔記者蔡文居／台南報導〕安平靈濟殿孤棚祭，是台南的無形文化資產，自1852咸豐二年延續至今，傳承百餘年未曾間斷改變，為維持孤棚祭的殊榮及傳承，今年的靈濟殿以祭典文化為主，安平文史為輔，推出「百年孤祭二部曲─勇闖大員島」夏令營隊，希望以更加深入有趣的方式，落實在地扎根的文化精神。

    今年夏令營隊與安平國中本土語文化社合作，由社團學生擔任小隊輔，並分為國語與台語組。指導老師林真如表示，本土語社團的學生，都是喜歡在地文化及說台語的孩子。2023年小小解說員的主題就是「孤棚祭」，能有這次的合作，學校跟學生都很重視；另一位指導老師阮玉如說，本土語文化社不但要推廣本土語言，更希望讓學生了解安平在地的文化與習俗，將老祖先們智慧傳承下去。

    靈濟殿主委何志章表示，孤棚祭辦理期間固定於農曆7月9日舉辦，為了落實及提高學生參與度，靈濟殿管委會決定比照解說導覽使用者付費，讓參加夏令營完成培訓，並在孤棚祭擔任導覽活動的同學，將贈與等值的圖書禮券。

    「百年孤祭二部曲勇闖大員島」主題夏令營隊，時間為8月14日（星期四）、8月15日（星期五）及8月31日（星期日），上課地點︰安平開台天后宮的香客大樓1F的媽祖學院及安平港仔尾社靈濟殿。

    安平區長蕭泰華表示，台南文化眾多且豐富，在文資處列案的無形文化資產中，安平就有3個。靈濟殿在文化傳承上耕耘多年，一直在推陳出新，學生這次有舞台讓小朋友發揮，讓漫長的暑假變得更有意義。

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