北市校長園長布達 114學年度起新增久任優良獎勵

北市今舉辦114學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮。（教育局提供）

2025/08/01 16:37

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府今（8月1日）上午於松山工農舉行114學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮，共48位校（園）長參加，包含高中職9位、國中8位、國小28位、幼兒園3位。台北市長蔣萬安也宣布，今年起將針對久任優良校長頒發紀念章、獎金，肯定他們的貢獻與成就。

蔣萬安表示，校（園）長這份工作是榮耀，更是責任，要率領全體師生不斷前進，也是為國家教育政策打下深厚基礎的工作者。而為激勵校長士氣，自114學年度起頒定「台北市市立各級學校特殊優良校（園）長獎勵要點」，凡擔任校（園）長職務滿4年、8年、12年、16年、20年、24年且符合資格者，分別頒給紀念章及獎金，以表彰及肯定校（園）長的貢獻與成就。

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114學年度，北市共有19位新任校長就任，大直高中新任校長張麗萍，曾在北市服務20餘年，過去6年在政大附中服務期間，運用國際交流活動及午休時間雙語廣播，營造雙語校園生活化的學習環境。

大理高中新任校長陳政翊，服務高、國中教職合計23年，並有6年完全中學歷練，行政與教學經驗豐富，擔任懷生國中校長期間，打造大安區第1所雙語教育國中；未來115學年度將與北市大合併成立北市大附中。

社子國小新任校長羅宇玲，為創校123年來首位女性校長，將為這所孕育奧運金牌與世界棒球冠軍的百年老校，注入溫柔而堅定的新氣象；和平實小新任校長黃玉貞，曾任文昌國小及古亭國小等兩校校長，在長達13年的校長生涯中，治校成果深獲許多肯定。

北市今舉辦114學年度高中以下學校連任、轉任、新任校（園）長布達、宣誓及交接典禮。圖為敦化國中轉任陳澤民校長宣誓。（教育局提供）

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