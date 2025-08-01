捷運「三鶯線延伸桃園八德」綜合規劃政院核定 預計明年底前開工

圖為三鶯線延伸桃園八德段路線圖。（新北市捷運局提供）

2025/08/01 16:35

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市、桃園市府合作推動「三鶯線延伸桃園八德段」計畫，綜合規劃在今（1日）由行政院核定通過。新北市捷運工程局長李政安說，將儘速在8月中提報經費審議報告，若中央於明年2月前核定、招標順利，可在2026年底前開工。

李政安說，三鶯線延伸桃園八德段全長約4.03公里，設3站，路線起於三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式跨越大湳交流道，在和強路口設置LB12a高架車站，並結合八德轉運站；接著沿和強路與新闢道路至豎啣埤東側設置LB13高架車站，路線往南下地，穿越大湳森林公園南側後北轉介壽路，設置地下3層的終點站LB14地下車站，並與桃園捷運綠線G04地下車站共構，採站內轉乘，完工後，旅客可從新北土城直達桃園八德。

請繼續往下閱讀...

延伸八德段計畫由新北市府代辦設計與工程，總經費約160.57億元，由中央負責91.25億元、桃園市府負責69.32億元，桃園將由預算編列及土地開發等自償性經費支應。

李政安指出，三鶯線延伸八德段2019年經行政院核定可行性研究後，綜規報告去年3月由交通部審查通過，同年6月11日由國發會審查通過；等待行政院核定期間，市府先啟動基本設計作業，使綜規報告獲准後，基本設計經費審議就能儘速在8月中提報，縮短近半年的時程，盼中央地方攜手合作，共同促進北北桃軌道路網完整銜接。

捷運局補充，三鶯線延伸八德段可完善三鶯線功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展。

圖為三鶯線延伸桃園八德LB12a車站模擬圖。（新北市捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法