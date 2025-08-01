建臺高中報錯考科風波後新氣象！黃國峰返母校接教務主任

建臺高中畢業校友的黃國峰接任教務主任，他曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年。（資料照）

2025/08/01 16:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中報錯分科測驗應考科目事件，引發關注。經縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人全力協調，董事會已選出新任董事長葉雲城，並由前代理校長張熒芳暫代校長；新學年行政人事今（1）上路，身為畢業校友的苗栗高商退休校長黃國峰接任教務主任，穩定校務行政推動，並將參加校長遴選，協助母校盡速回歸常軌，重拾昔日榮光。

黃國峰是工業博士，曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年，他3年前退休後，繼續研修取得南華大學生死學系碩士，考取禮儀師證照，在仁德醫護專科管理學校繼續執教，兼任生命關懷事業科副主任。

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黃國峰說，但母校建臺日前發生報錯分科測驗應考科目事件，引發關注，造成家長不安、教師求去，他身為畢業校友，十分不捨。建臺除了有他學生青春歲月，他的第一份教職工作也是在建臺，建臺對他的教養栽培之恩，恩重如山。

黃國峰指出，原教務主任因生涯規劃離校，母校師長也希望他能回去幫忙，他也義不容辭答應，他將發揮所長，穩定校務行政推動，並將參加校長遴選，協助母校盡速回歸常軌，重拾昔日榮光。

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