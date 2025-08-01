為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    建臺高中報錯考科風波後新氣象！黃國峰返母校接教務主任

    建臺高中畢業校友的黃國峰接任教務主任，他曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年。（資料照）

    建臺高中畢業校友的黃國峰接任教務主任，他曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年。（資料照）

    2025/08/01 16:33

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中報錯分科測驗應考科目事件，引發關注。經縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人全力協調，董事會已選出新任董事長葉雲城，並由前代理校長張熒芳暫代校長；新學年行政人事今（1）上路，身為畢業校友的苗栗高商退休校長黃國峰接任教務主任，穩定校務行政推動，並將參加校長遴選，協助母校盡速回歸常軌，重拾昔日榮光。

    黃國峰是工業博士，曾任國立竹南高中、苗栗高中、苗栗高商校長共計13年，他3年前退休後，繼續研修取得南華大學生死學系碩士，考取禮儀師證照，在仁德醫護專科管理學校繼續執教，兼任生命關懷事業科副主任。

    黃國峰說，但母校建臺日前發生報錯分科測驗應考科目事件，引發關注，造成家長不安、教師求去，他身為畢業校友，十分不捨。建臺除了有他學生青春歲月，他的第一份教職工作也是在建臺，建臺對他的教養栽培之恩，恩重如山。

    黃國峰指出，原教務主任因生涯規劃離校，母校師長也希望他能回去幫忙，他也義不容辭答應，他將發揮所長，穩定校務行政推動，並將參加校長遴選，協助母校盡速回歸常軌，重拾昔日榮光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播