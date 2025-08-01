8/1原住民族日 國教院攜手原語會推進AI族語教育新時代

國家教育研究院院長林從一（右）與原住民族語言研究發展基金會董事長馬耀．谷木（Mayaw．Kumud，左）今天簽署學術交流與合作協議書。（國教院提供）

2025/08/01 16:23

〔記者林曉雲／台北報導〕今天是8月1日原住民族日，國家教育研究院與原住民族語言研究發展基金會簽署學術交流與合作協議書，結合國教院豐厚的跨領域研究資源，以及原語會在AI語音辨識、語料庫建置與數位教材開發的專業優勢，透過AI科技的前瞻應用，深化族語教育和研究，共同推動族語教育的科技化與現代化。

國教院院長林從一說，透過創新AI科技，提供全新且具前瞻性的族語教育解決方案，期望能激發學生對族語的熱情，培育出具有國際視野的族語研究及教育人才，雙方合作將著重於開發AI驅動的族語學習平台、智能語音辨識模型及多語言翻譯系統，積極推動族語數位教育普及。

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原語會董事長馬耀．谷木（Mayaw．Kumud）指出，與國教院的合作，將以科技創新引領族語復振的新趨勢，進一步強化族語數位教材及認證平台的發展，推動族語教育的創新及永續傳承，為族語的傳承及未來發展注入前所未有的新動能。

國教院說明，未來將持續透過AI科技的前瞻應用，深化族語教育和研究，讓原住民族語言在現代社會中展現嶄新生命力，雙方將持續深化合作，共同開創族語教育的新局面，致力於將文化教育更廣泛地融入現代社會，促進族語文化在家庭、學校與社會各個層面的深厚傳承與實踐。

今天是原住民族日，國教院攜手原語會推進AI族語教育新時代。（國教院提供）

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