大雨還沒結束！明5地區達停班課標準

24小時雨量預估。（取自中央氣象署官網）

2025/08/01 16:16

〔記者林志怡／台北報導〕西南氣流雖減弱為西南風，今日中南部地區仍有明顯降雨。根據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區等5地區達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

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中央氣象署指出，日本南方海面的熱帶性低氣壓將逐漸發展為輕度颱風「白鹿」，預計往東北方向移動，對台灣天氣將沒有直接影響，竹節草颱風則已經減弱為低氣壓，未來2天預計停留在長江流域一帶，低壓帶整體北抬，週六至下週一西南風再度增強，下週二天氣才有機會回穩。

依據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區等24小時雨量預測達停班、停課標準。

不過，各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

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