台漫出海！首發主題「百年羈絆」 20部原創漫畫攻日千億市場

蓋亞文化推動台漫出海攻日，首波透過百年台日羈絆，希望引起日本人的興趣。左為蓋亞文化社長陳常智、右為漫畫部總編輯李亞倫。（記者吳柏軒攝）

2025/08/01 16:24

〔記者吳柏軒／台北報導〕日本漫畫市場年銷7403億日圓（1400億台幣）、動漫出口高達1.5兆日圓（3000億台幣），顯見其市場強大，為拓展台漫出海，蓋亞文化今（1日）宣布啟動與日方共製連載，將打造台灣作者、台灣企劃的原創，並以台日百年「羈絆」為主題，年底前將推動20部台漫翻譯成日文電子書上架31個平台，讓更多人看見。

蓋亞文化漫畫部總編輯李亞倫表示，17年來出版300部原創台漫，23部獲金漫獎，14部更獲得日本國際漫畫賞，據文化內容策進院調查，台漫營業額含電子書約6、7千萬台幣，而日本是全球漫畫產業核心，年產1.5萬冊新書，去年銷售總額7403億日圓，其中電子漫畫佔比破千億台幣，因此將日本市場瞄準為台漫出海的最大機會。

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「但很多日本人不知曾殖民台灣、也不知八田與一！」李亞倫說，台日長期友好，近年日本民眾對台灣也有高度興趣，這次台漫出海選擇以「絆：百年前的台灣」為首發主題，將翻譯多部作品成日文，並上架到31個日本電子書平台，盼透過歷史角度切入，吸引對台灣文化有興趣的讀者，如《北城百畫帖》、《採集人的野帳》、《青空下的追風少年》、《芭蕉的芽》、《蕉兵戰時記》與《山間料理人》6部共10本作品。

另外，李亞倫指出，過去雖有台漫進攻日本，但多由日本出版社發起企劃，台灣漫畫家改編日本輕小說或腳本，這次直接由台灣出擊，由台灣作家、台灣企劃，尋找日方合作並連載，目前已敲定3部計畫並釋出預告，如漫畫家張季雅新作《怪島奇譚：不死少年與妖貓之旅》，故事設定400年前的16歲西拉雅族少年不幸戰死卻獲得妖怪能力而成為不死者，隨後一路冒險、尋找生命意義，也見證台灣百年變遷。

而國內輕小說作家護玄的作品《因與聿案簿錄》也將推出改編漫畫，將由漫畫家AKRU改編，預計8月12日登上朝日新聞出版的漫畫雜誌《Nemuki+》連載；消息一公布、臉書瞬間獲4000讚、轉發破930則。漫畫家韋蘺若明的新作《沒有明天的我們》則鎖定成年人的愛情故事與自我探尋，李亞倫說，主角是馬來西亞籍在泰國的牛郎，故事設定不只日本市場，也有機會開拓東南亞。

李亞倫也分享，台漫進攻日本，也面臨雙邊編輯的跨海合作，包含題材、分鏡、台詞修改等，需考量日本讀者；更舉例有漫畫家分鏡畫了蠶吐絲把自己捲起來，但日本沒有「作繭自縛」成語，文化差異必然存在，但不會是門檻，而是有趣。

蓋亞文化啟動台漫出海計畫，年底前將翻譯20部台灣原創作品，上架31個日本電子報平台。（記者吳柏軒攝）

國內輕小說作家護玄的作品《因與聿案簿錄》也將推出改編漫畫，將由漫畫家AKRU改編，消息曝光立刻獲得粉絲按讚關注。（蓋亞文化提供）

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