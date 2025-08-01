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    週末起中南部雨彈擴大！恐有大雨或豪雨 天氣好轉時間曝

    定量降水預報。（圖為中央氣象署提供）

    定量降水預報。（圖為中央氣象署提供）

    2025/08/01 16:11

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受到西南風影響，中南部地區大雨不斷，中央氣象署預報員朱美霖指出，今日南部、高屏山區持續有大豪雨發生，明天至下週一西南風增強，雨勢將再度擴大，且平地也將有明顯降雨出現，下週二天氣才有機會好轉。

    朱美霖指出，今日西南風帶來豐沛水氣，中南部有旺盛對流發展，南部地區、高屏山區日累積雨量達到100毫米以上，高雄山區250毫米以上、屏東山區有370毫米以上，並有短延時強降雨出現，屏東三地門3小時累積雨量超過200毫米，屬於短延時大豪雨，1小時累積雨量也超過100毫米。

    今日晚間日本南方海面的熱帶性低氣壓將逐漸發展為輕度颱風「白鹿」，預計往東北方向移動，對台灣天氣將沒有直接影響，竹節草颱風則已經減弱為低氣壓，未來2天預計停留在長江流域一帶，低壓帶整體北抬，週六至下週一西南風再度增強，下週二天氣才有機會回穩。

    朱美霖表示，今晚起至下週一西南風增強，苗栗以南雨時拉長、降雨規模擴大，西半部斷續有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，尤其苗栗以南降雨時間長，宜花則以午後雷陣雨的天氣型態為主；下週二降雨趨緩，下週三至週五各地轉為多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣。

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    風場預報趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    風場預報趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    重點提醒。（圖為中央氣象署提供）

    重點提醒。（圖為中央氣象署提供）

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