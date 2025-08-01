國際地理奧賽韓女團BLACKPINK歌曲入題 我奪1金1銀2銅

國際地理奧林匹亞競賽傳回捷報，我國學生拿下好成績，包括金牌沈治宇（左起）、銅牌高睿謙、銅牌郭哲聿、銀牌陳允陞。（台師大地理系提供）

2025/08/01 16:08

〔記者林曉雲／台北報導〕第21屆「國際地理奧林匹亞競賽」從泰國曼谷傳回捷報，在47國、179位選手中，我國4名選手奪得1金1銀2銅，得牌數與新加坡並列全球第5名，總積分排名世界第6名，今年考題以韓國女子團體BLACKPINK的歌曲「ShutDown」為素材，要求學生辨別歌曲中不同文化元素的互動。

4名奪牌學生包括金牌沈治宇（復興實驗高中）、銀牌陳允陞（建中）、銅牌郭哲聿（建中畢、錄取台大生命科學系）和高睿謙（復興實驗高中）。總成績冠軍則為立陶宛（4金），其次為哈薩克（2金2銀）、波蘭（1金2銀1銅）、美國（2金1銅）、新加坡（1金1銀2銅）、台灣（1金1銀2銅）。

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「國際地理奧林匹亞」競賽自1996年開始，限16至19歲學生，賽事包括地理議題和野外實察測驗各佔40%、多媒體測驗佔20%，全程以英文應試作答，選手必須兼具學科能力、外語實力及論述表現，難度極高。

高雄師範大學地理學系主任何立德與桃園市立武陵高中地理科老師許純鎰擔任領隊，何立德表示，隨著環境變遷、氣候暖化與地緣政治的交互作用日益嚴峻，今年的地理議題測驗主題包括地滑、波浪與海岸線管理、水資源壓力、全球能源消耗、達連隘口與移民、都市熱島效應等，顯示如何妥善經營管理自然環境資源、解決跨國非法人口移動、促進國際與地方永續發展等重要議題，都反映在考題上。

此外，許純鎰表示，今年野外實察操作難度和往年相當，但書面論述的份量與要求顯著提升，實察地點選在曼谷昭披耶河上的Ko Kret島，選手們要在2小時內徒步完成3.5公里河岸地景素描、河水流速測量，及觀察島上觀光活動、交通設施與植被分布類型，不僅考驗選手們的空間感與觀察力，更必須發揮快速解題、資訊紀錄的專注力，考題進一步要選手們整合實地資料，提出最適當建設地方博物館的位置，兼顧經濟效益與生態敏感性。許純鎰讚許選手們臨場上證據觀察及計算分析的表現都非常穩健，才能脫穎而出。

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