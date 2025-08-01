海科館今推出碳索海洋特展 聚焦自然碳匯與珊瑚保育

國立海洋科技博物館今天（1日）於潮境智能海洋館推出《碳索海洋－平衡與永續》特展；圖為特展展示透明骨骼染色標本，讓遊客了解常見科研標本製作過程。（記者俞肇福攝）

2025/08/01 16:11

〔記者俞肇福／新北報導〕國立海洋科技博物館今天（1日）於潮境智能海洋館推出《碳索海洋－平衡與永續》特展，展覽以「自然碳匯與珊瑚保育」為主軸，融合生物展示、標本模型與情境探索，帶領觀眾走入繽紛且充滿生命力的海洋生態世界。相關訊息請上海科館官網搜尋。

海科館館長王明源表示，本次特展設計3大主題亮點，在「自然碳匯」展區以藍碳（紅樹林、海草床、鹽沼）、綠碳（森林）與黃碳（土壤）多元色彩出發，介紹各類生態系在全球碳循環中的要角及其彼此間的聯繫。「珊瑚保育」展區則透過多樣活體珊瑚缸與標本展示，突顯珊瑚礁守護海洋多樣性的關鍵地位，同時展出不同階段珊瑚復育成果，並可欣賞多種珊瑚骨骼，從科學及美學角度全面認識這群「海洋建築師」。

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此外，展場特設的「潮境海洋保育教室」集導覽、工作坊及標本展示於一體，提供教育、活動與休憩使用，並介紹透明骨骼染色標本，讓遊客深入了解常見科研標本製作過程。

王明源說，本次特展全面展現海洋碳循環與珊瑚生態系統的關鍵角色，強化科學知識的傳播與生態教育，希望激發青少年及社會大眾對海洋保育的關注與重視，推動環境永續的未來。

國立海洋科技博物館今天（1日）於潮境智能海洋館推出《碳索海洋－平衡與永續》特展；圖為海科館館長王明源（右3）、台達電子文教基金會副執行長陳楊文（右2）。（圖為海洋科技博物館提供）

國立海洋科技博物館今天（1日）於潮境智能海洋館推出《碳索海洋－平衡與永續》特展；圖為特展呈現珊瑚復育不同成長階段的成果，展現繽紛的海洋生命力。（圖為海洋科技博物館提供）

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