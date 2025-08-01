跨鄉市攜手義剪 馬公市長引薦資源關懷望安長者

馬公市公所攜手望安鄉公所，前往望安離島服務長者義剪。（馬公市公所提供）

2025/08/01 16:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市長黃健忠今（1）日攜手台北醫學大學楓杏醫學青年服務團及點亮點公益服務整合平台，將全台美髮義剪資源引薦至望安鄉，在「身心障礙者社區式日間照顧服務-望安站」舉辦義剪公益服務，攜手產官學民各界，為長者與民眾帶來溫暖的關懷。此次活動更由HAPPYHAIR、KOMM、TL HAIR等知名美髮品牌志工共同參與。

今天活動不僅有義剪服務，澎湖縣警察局望安警分局更同步宣導反詐騙，為居民建立多一層安全防護。望安鄉長許賢德到場頒發感謝狀，表揚北醫楓杏醫學青年服務團、點亮點公益服務整合平台及馬公市公所在地方關懷上的積極付出。他表示，這場活動結合各方力量，讓望安的長者和鄉親感受到社會的溫度。

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指導老師李逸亭指出，每一次離島服務，都是對在地居民最直接的陪伴。醫療與義剪，不只是一份專業，更是人與人之間最誠摯的交流。「我們會繼續努力，讓健康與關懷遍及澎湖每一個角落。」點亮點公益服務整合平台執行長楊景輝則說，「我們的初衷就是把愛心與專業帶進基層。很高興透過這次合作，讓全台美髮同業的力量實際走進望安。」

馬公市長黃健忠表示，馬公市公所一直以來都積極爭取與串聯外部資源，很高興這次能攜手北醫與點亮點平台，把最實用的服務帶進望安。希望這樣的合作模式能不斷擴大，讓每一位長者都能感受到來自社會的關心和支持。

望安鄉長許賢德致贈感謝狀給馬公市長黃健忠、北醫楓杏醫療服務隊等。（馬公市公所提供）

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