澎湖海洋教師研習營 出海實地體驗離島風情與海巡任務

海洋委員會海洋教師研習營澎湖場，搭乘海巡巡防艇體驗捍衛海疆辛勞。（第七岸巡隊提供）

2025/08/01 15:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋委員會為深化海洋教育理念，特於7月30日至8月1日在澎湖辦理為期3日的「海洋教師研習營」，邀請來自全台各地教師參與，以實務課程與在地體驗雙軌進行，推動海洋意識在校園生根，引領教育工作者走入海洋、理解海洋、善用海洋，並了解捍衛台灣海疆第一線海巡弟兄辛勞。

此次研習活動聚焦行政院「向海致敬」政策精神，課程內容涵蓋海洋文化、產業、科技與保育等多元面向。澎湖科技大學李明儒教授以「台灣在地海洋文化特色與傳承」為題，引導教師從人文視角認識海洋文化；胡俊傑教授則探討「海洋產業與藍色經濟」，剖析海洋經濟發展潛力；海洋資源暨工程學院院長莊明霖教授講授「台灣海洋科技產業現況與未來」，剖析產業創新動態。

請繼續往下閱讀...

中山大學海洋政策研究中心研究員陳偉恩則針對「海洋生態保育、救助及棲地保護」提出具體實務觀點。此外，金馬澎分署副分署長吳建冠也授課「海洋安全概說與實務」，結合近年來第一線海巡及與中國海警船對峙執法經驗，深化教師對於海洋安全與守護海域工作的理解。

除課堂教學外，金馬澎分署第七岸巡隊亦特別規劃多項實地體驗，讓教師實際感受離島風情與海巡任務。活動安排前往虎井與望安嶼，走入生態景點與聚落文化，進行「離島生態及文化探索」課程；並由第八海巡隊巡防艇PP-10091，載運教師出海，體驗「海上巡弋及實務觀摩」，透過專人解說航儀裝備與任務流程，感受海巡人員日常執勤的專業與艱辛。

經過3天2夜體驗，海洋研習營教師成為種子教官。（第七岸巡隊提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法